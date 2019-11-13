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    У світі

    У Відні в Бельведері з’явився україномовний аудіогід

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    &nbsp;Бельведер минулого року відвідали понад 1,5 млн туристів - У Відні в Бельведері з’явився україномовний аудіогід
     Бельведер минулого року відвідали понад 1,5 млн туристів

    Україномовні аудіогіди вже працюють у Національному музеї у Польщі, Музеї історії польських євреїв POLIN тощо

    Україномовний аудіогід запрацював у віденьскому палаці-музеї Бельведер з початку листопада.

    Проєкт, який Український інститут розпочав разом з посольством України в Республіці Австрія навесні цього року, тепер доступний для відвідувачів віденського палацу, йдеться на сторінці Ураїнського інституту в Facebook.

    «Через проєкти такого формату окреслюється українська суб'єктність у світовому, і зокрема, в європейському контексті, адже, наприклад, Бельведер минулого року відвідали понад 1,5 млн туристів. І я впевнений, що зі збільшенням сполучень між Віднем та Києвом, кількість українських туристів теж буде збільшуватися», – прокоментував проєкт генеральний директор Українського інституту Володимир Шейко.

    Проєкт «Україномовні аудіогіди в провідних музеях світу» є частиною довготривалої ініціативи Українського інституту зі впровадження україномовних аудіогідів у провідних музеях світу. Ініціатива реалізується спільно з дипломатичними установами України за кордоном. Україномовні аудіогіди вже працюють у Національному музеї у Польщі, Музеї історії польських євреїв POLIN тощо.

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    У Відні в Бельведері з’явився україномовний аудіогід
    У Відні в Бельведері з’явився україномовний аудіогід

    Палацовий комплекс Бельведер (Відень) - один із провідних музеїв світу з багатою мистецькою колекцією, яка представляє твори від Середньовіччя до сьогодення. Зокрема, Бельведер володіє найбільшою у світі колекцією картин Густава Клімта. Там також представлені видатні зразки віденського бідермаєру, австрійського бароко, французького імпресіонізму.

     

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