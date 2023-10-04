Зеленський провів тривалу розмову з Будановим

Президент зібрав селекторну нараду, на якій обговорили потреби воїнів

Президент Володимир Зеленськийпровів тривалу нараду з начальником Головного управління розвідки Кирилом Будановим. Про це глава держави повідомив у середу.

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«Провів тривалу нараду з Кирилом Будановим. Є про що розказати, але згодом», – сказав Зеленський.

Також президент зібрав селекторну нараду, на якій обговорили потреби воїнів.

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«Обговорили потреби, про які почув учора від воїнів на Харківщині. Звірили динаміку надходження основних калібрів. Дав доручення інтенсифікувати роботу там, де є домовленості, але реалізація затримується», – повідомив президент.

Крім того, глава держави заслухав звіти розвідок і поточні результати діяльності контррозвідки – СБУ. А також звіт міністра внутрішніх справ зокрема щодо ліквідації наслідків нічних обстрілів.

Нагадаємо, триває 588-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 43 бойових зіткнення.