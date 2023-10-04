Данілов назвав трьох чиновників, які можуть представляти Україну замість Зеленського

Усі інші «спікери», за словами Данилова, просто «туристи»

Представляти інтереси України замість чинного президента Володимира Зеленського може глава українського парламенту Руслан Стефанчук, глава Кабміну Денис Шмигаль, а також глава МЗС Дмитро Кулеба. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю UkrlifeTV.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Усі інші «спікери», за словами Данилова, просто «туристи». «З ними можна спілкуватися, але це не представники українського народу», – вказав секретар РНБО.

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що військово-промисловий комплекс України працює «на повну потужність».

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Данілова, українська оборонка сьогодні працює на максимальній потужності з того, що країна має зараз. «Люди думають, що хтось там сидить і не хоче нічого робити. Це не випікання хліба, складні процеси. Критикують ті, хто не розуміє, що таке ВПК. Ми говоримо про снаряди. Ці розумники розуміють, що у нас немає виробництва порохів, які сьогодні на вагу золота? Ніхто не хоче ділитися у світі», – сказав Данілов. Секретар РНБО зазначив, що виробництво порохів неможливо налагодити швидко.

Також Данілов пояснив, що може стати точкою перелому у війні. Зокрема, за його словами, ключовою точкою перелому у повномасштабній війні може стати завдання Силами оборони України відчутного ураження російським загарбникам, зокрема їхньому Чорноморському флоту.