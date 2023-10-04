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Данілов назвав трьох чиновників, які можуть представляти Україну замість Зеленського

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Данілов назвав трьох чиновників, які можуть представляти Україну замість Зеленського
фото з відкритих джерел

Усі інші «спікери», за словами Данилова, просто «туристи»

Представляти інтереси України замість чинного президента Володимира Зеленського може глава українського парламенту Руслан Стефанчук, глава Кабміну Денис Шмигаль, а також глава МЗС Дмитро Кулеба. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю UkrlifeTV.

Усі інші «спікери», за словами Данилова, просто «туристи». «З ними можна спілкуватися, але це не представники українського народу», – вказав секретар РНБО.

Раніше секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що військово-промисловий комплекс України працює «на повну потужність». 

За словами Данілова, українська оборонка сьогодні працює на максимальній потужності з того, що країна має зараз. «Люди думають, що хтось там сидить і не хоче нічого робити. Це не випікання хліба, складні процеси. Критикують ті, хто не розуміє, що таке ВПК. Ми говоримо про снаряди. Ці розумники розуміють, що у нас немає виробництва порохів, які сьогодні на вагу золота? Ніхто не хоче ділитися у світі», – сказав Данілов. Секретар РНБО зазначив, що виробництво порохів неможливо налагодити швидко.

Також Данілов пояснив, що може стати точкою перелому у війні. Зокрема, за його словами,  ключовою точкою перелому у повномасштабній війні може стати завдання Силами оборони України відчутного ураження російським загарбникам, зокрема їхньому Чорноморському флоту.

Теги: Дмитро Кулеба Руслан Стефанчук Денис Шмигаль Олексій Данілов

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