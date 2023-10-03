Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зустріч Зеленського і Байдена: посол Маркарова розповіла про історичне рішення двох лідерів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зустріч Зеленського і Байдена: посол Маркарова розповіла про історичне рішення двох лідерів
Зеленський і Байден домовилися про новий формат співпраці у сфері оборонного виробництва в Україні
фото: Офіс президента

Оксана Маркарова: «Все, що ми зможемо з компаніями напрацювати для виробництва в Україні, буде підтримано на рівні двох держав і зараз розвивається саме як спільна програма»  

Під час зустрічі у Вашингтоні президент Володимир Зеленський обговорив із президентом США Джо Байденом допомогу Україні та ситуацію на полі бою. Також лідери досягли домовленостей про спільне виробництво зброї, над виконанням яких зараз працюють команди обох країн. Про це сказала посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова в інтерв’ю «Укрінформу».

«Президенти обговорили допомогу Україні, розвиток ситуації на полі бою – не тільки спроможності, які нам потрібні і де їх знайти, але також, що напевно найважливіше, було досягнуто історичне рішення про спільне виробництво зброї», – зазначила посол.

За її словами, домовленості мали практичний характер. На зустрічі президенти обговорили й досягли домовленостей, над виконанням яких зараз працюють команди обох країн.

Маркарова наголосила, що це новий формат співпраці у сфері оборонного виробництва в Україні. Основні напрямки, над якими працюватимуть дві країни – це всі оборонні технології, в тому числі й ППО.

«Сьогодні ми отримуємо багато спроможностей зі Сполучених Штатів, які виробляються американськими компаніями – від артилерії до різноманітної техніки, транспортних засобів, інших типів зброї і систем ППО. Тому все, що ми зможемо з компаніями напрацювати для виробництва в Україні, буде підтримано на рівні двох держав і зараз розвивається саме як спільна програма», – зауважила посол.

Вона також назвала візит Зеленського до США «дуже успішним» з огляду на результати його зустрічей у Нью-Йорку й у Вашингтоні.

Окремо посол поділилася деталями зустрічі президента з членами Конгресу США, зокрема зі спікером та партійними лідерами Палати представників, а також партійним керівництвом Сенату.

«Зараз було вкрай важливо поговорити відверто за зачиненими дверима з лідерами і членами обох партій і палат. Сполучені Штати, як ви знаєте, увійшли в активну фазу передвиборчого процесу, і це, безумовно, впливає на багато речей», – додала дипломатка.

Для України важливо зберегти й поглибити потужну двопартійну підтримку. «Тому зустрічі в Конгресі й загалом наша робота були спрямовані саме на це», – резюмувала Маркарова.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув у четвер, 21 вересня, до Білого дому, щоб провести зустріч і переговори з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

Читайте також: «Цього разу вогонь у каміні Байдена не горів…» Світова преса про складний вояж Зеленського до США
Теги: Володимир Зеленський президент Оксана Маркарова переговори США Джозеф Байден

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кандидат у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії Рон Десантіс
Кандидат у президенти США виступив проти членства України в НАТО
24 вересня, 06:53
Початкова мета – керування комп’ютерним курсором або клавіатурою за допомогою думок
Ілон Маск розпочне випробування мозкового імпланту на людях
22 вересня, 10:09
Штайнмаєр заявив, що Захід недооцінив Путіна
Штайнмаєр: Момент для переговорів між Україною та РФ ще не настав
20 вересня, 16:48
Володимир Зеленський привернув увагу Генерального секретаря ООН до використання державою-агресором іранських безпілотників
Зеленський зустрівся з Гутеррішем: деталі
20 вересня, 03:15
Володимир Зеленський пояснив, що чекає на світ у разі програшу України
Зеленський попередив Захід: може розпочатися третя світова війна
18 вересня, 07:28
Маттео Дзуппі цього тижня вирушив до Китаю в рамках «мирної місії»
Посланець Папи Римського після візиту до Китаю взявся вихваляти Лаврова
17 вересня, 16:31
Президент Джордж Буш та його дружина на обіді у 2006 році разом з російським президентом Володимиром Путіним
Буш-молодший був шокований, побачивши старе фото із Пригожиним (фото)
14 вересня, 12:42
Новопризначений міністр оборони Рустем Умєров ввійшов до складу Ставки та РНБО
Зеленський ввів Умєрова до складу Ставки та РНБО
8 вересня, 23:54
Скандальну заяву зробив глава канцелярії угорського прем'єр-міністра Ґерґелі Гуляш
Угорщина закликала Захід не брати Україну в НАТО та надати Росії гарантії безпеки
3 вересня, 15:58

Політика

Зустріч Зеленського і Байдена: посол Маркарова розповіла про історичне рішення двох лідерів
Зустріч Зеленського і Байдена: посол Маркарова розповіла про історичне рішення двох лідерів
Україна виконала вимогу Угорщини
Україна виконала вимогу Угорщини
Кулеба зробив оптимістичну заяву про вступ України до ЄС
Кулеба зробив оптимістичну заяву про вступ України до ЄС
Зеленський нагородив орденами п'ятьох очільників МЗС
Зеленський нагородив орденами п'ятьох очільників МЗС
Арестович вляпався в черговий скандал через гасло «Слава Україні!» (відео)
Арестович вляпався в черговий скандал через гасло «Слава Україні!» (відео)
Санкції проти РФ. Зеленський дорікнув Євросоюзу
Санкції проти РФ. Зеленський дорікнув Євросоюзу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Столиця вводить нові правила оплати проїзду у транспорті: кияни обурені
25K
Скільки росіян підтримують війну: несподівані дані
24K
Зарплати військовополонених: Зеленський підписав закон
17K
НБУ відсьогодні скасував фіксований курс гривні: як відреагували обмінники
12K
Нідерланди б'ють на сполох через навалу біженців з України
6753
3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Запеклі бої тривають на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:58
Хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 3 жовтня
Сьогодні, 05:55
3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Північна Корея засудила резолюції МАГАТЕ
Вчора, 07:17
Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 07:03
«Вагнерівці» можуть знову стати загрозою – ISW
Вчора, 06:21

Прес-релізи

Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
2 жовтня, 10:57
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту