Зустріч Зеленського і Байдена: посол Маркарова розповіла про історичне рішення двох лідерів

Зеленський і Байден домовилися про новий формат співпраці у сфері оборонного виробництва в Україні

Оксана Маркарова: «Все, що ми зможемо з компаніями напрацювати для виробництва в Україні, буде підтримано на рівні двох держав і зараз розвивається саме як спільна програма»

Під час зустрічі у Вашингтоні президент Володимир Зеленський обговорив із президентом США Джо Байденом допомогу Україні та ситуацію на полі бою. Також лідери досягли домовленостей про спільне виробництво зброї, над виконанням яких зараз працюють команди обох країн. Про це сказала посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова в інтерв’ю «Укрінформу».

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«Президенти обговорили допомогу Україні, розвиток ситуації на полі бою – не тільки спроможності, які нам потрібні і де їх знайти, але також, що напевно найважливіше, було досягнуто історичне рішення про спільне виробництво зброї», – зазначила посол.

За її словами, домовленості мали практичний характер. На зустрічі президенти обговорили й досягли домовленостей, над виконанням яких зараз працюють команди обох країн.

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Маркарова наголосила, що це новий формат співпраці у сфері оборонного виробництва в Україні. Основні напрямки, над якими працюватимуть дві країни – це всі оборонні технології, в тому числі й ППО.

«Сьогодні ми отримуємо багато спроможностей зі Сполучених Штатів, які виробляються американськими компаніями – від артилерії до різноманітної техніки, транспортних засобів, інших типів зброї і систем ППО. Тому все, що ми зможемо з компаніями напрацювати для виробництва в Україні, буде підтримано на рівні двох держав і зараз розвивається саме як спільна програма», – зауважила посол.

Вона також назвала візит Зеленського до США «дуже успішним» з огляду на результати його зустрічей у Нью-Йорку й у Вашингтоні.

Окремо посол поділилася деталями зустрічі президента з членами Конгресу США, зокрема зі спікером та партійними лідерами Палати представників, а також партійним керівництвом Сенату.

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«Зараз було вкрай важливо поговорити відверто за зачиненими дверима з лідерами і членами обох партій і палат. Сполучені Штати, як ви знаєте, увійшли в активну фазу передвиборчого процесу, і це, безумовно, впливає на багато речей», – додала дипломатка.

Для України важливо зберегти й поглибити потужну двопартійну підтримку. «Тому зустрічі в Конгресі й загалом наша робота були спрямовані саме на це», – резюмувала Маркарова.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув у четвер, 21 вересня, до Білого дому, щоб провести зустріч і переговори з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.