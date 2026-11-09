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Зеленський: Росія намагається роз’єднати Україну по Дніпру

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Зеленський: Росія намагається роз’єднати Україну по Дніпру
Зеленський: Ми детально обговорили виклики через російську операцію проти наших мостів і енергомережі
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський зазначив, що РФ веде цілеспрямовану операцію проти української енергомережі та мостів

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки за участі військового командування, урядовців, мера Києва та очільників прифронтових областей – Харківщини, Херсонщини, Дніпропетровщини, Сумщини та Донеччини. Головною темою стала протидія російським атакам на критичну інфраструктуру та логістику. Про це пише «Главком» із посиланням на вечірнє звернення Зеленського.

За словами глави держави, ворог веде цілеспрямовану операцію проти української енергомережі та мостів, прагнучи порушити сполучення і фактично відрізати одну частину країни від іншої.

«Росія намагається роз’єднати Україну по Дніпру й максимально зіпсувати життя людей, життя наших міст і сіл», – наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що центральна влада готова виділяти додаткові державні ресурси та закривати дефіцити зброї, обладнання й енергоносіїв, але місцева влада має чітко виконувати затверджені плани стійкості на місцях.

Також на Ставці заслухали доповідь Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Зеленський відзначив, що українські військові зараз завдають окупантам рекордних добових і тижневих втрат, а також ефективно застосовують далекобійні удари. Це безпосередньо підсилює позиції України на міжнародній арені.

Крім того, Зеленський повідомив, що українська делегація вже прибула в ОАЕ, де завтра розпочнуться зустрічі за участі європейських партнерів. Київ пропонуватиме кроки для деескалації та обговорюватиме організацію тристороннього формату на рівні лідерів (Україна – США – РФ). Про підготовку цього формату Зеленський також поінформував прем’єр-міністра Індії.

Зеленський зазначив, що після розмови з Урсулою фон дер Ляєн стало відомо, що Єврокомісія та український уряд готують додатковий пакет підтримки для енергетики й транспорту на зимовий період. Крім того, Київ ставить за мету відкрити всі переговорні кластери щодо вступу в ЄС до кінця року. Також готуються нові двосторонні оборонні пакети.

Президент закликав народних депутатів бути результативними на поточному пленарному тижні та підтримати законопроєкти, необхідні для фінансування держави, боротьби з корупцією, євроінтеграції та приєднання України до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Як відомо, президент Володимир Зеленський домовився з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн про застосування спеціального механізму Євросоюзу для надання Україні екстреної фінансової допомоги. Це має допомогти швидко отримати кошти на подолання наслідків російських ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Про це глава держави повідомив після розмови з очільницею Єврокомісії.

 «Ми домовилися, що Євросоюз застосує спеціальний механізм із допомоги у надзвичайних ситуаціях. Це дасть можливість оперативно надати Україні кошти на те, що зараз найбільше потрібно. Команди вже працюють над цим», – зазначив Зеленський.

Варто нагадати, що ускладнення ситуації з електропостачанням спричинене посиленням російських обстрілів: за три доби окупанти завдали 78 ударів по енергооб’єктах. 

Теги: Володимир Зеленський війна

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