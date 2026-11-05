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Чому ситуація зі світлом в Україні ускладнилася? Роз'яснення ДТЕК

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Чому ситуація зі світлом в Україні ускладнилася? Роз'яснення ДТЕК
Наслідки російської атаки на енергосистему України
фото: ДТЕК/Telegram

«Росія постійно змінює тактику обстрілів та збільшує їхню інтенсивність»

Ускладнення ситуації з електропостачанням спричинене посиленням російських обстрілів: за три доби окупанти завдали 78 ударів по енергооб’єктах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

«Росія постійно змінює тактику обстрілів та збільшує їхню інтенсивність. У 2022 році було 11 масованих атак на енергосистему, спрямованих переважно на електростанції. А лише за останні три доби – 78 ударів по енергетичній інфраструктурі. Зараз під ударами і електростанції, і об’єкти передачі електроенергії», – йдеться у повідомленні.

Компанія наголосила, що українська енергосистема вже п’ятий рік працює в умовах постійних атак, а із такими масштабами та тривалістю руйнувань не стикалася жодна енергосистема світу.

«Серйозні пошкодження потребують значних зусиль і часу для відновлення. Постійні повітряні тривоги та загроза повторних атак ускладнюють роботу енергетиків. Попри це, енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання, щоб знову і знову повертати світло в домівки українців», – додається у заяві.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують завдавати масованих ударів по об'єктах інфраструктури України. Через пошкодження енергетичних об'єктів у країні застосовують графіки відключення електроенергії для побутових та промислових споживачів. «Главком» зібрав корисну інформацію про ресурси, на яких можна дізнатися актуальні графіки відключень світла у кожній області.

До слова, через масові вимкнення світла українці масово встановлюють у квартирах інвертори та акумулятори. Проте неграмотна експлуатація цього обладнання перетворює його на загрозу для всієї будинкової мережі, провокуючи пожежі та катастрофічне падіння напруги.

Зауважимо, що після аварійних відключень та стрибків в енергосистемі кияни все частіше фіксують у власних оселях небезпечну напругу – до 270 V замість стандартних 220V. «Главком» запитав столичного електрика Євгенія Ренкаса, чому виникає це явище, які прилади під загрозою та як уберегти майно від псування.

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Теги: енергетика електроенергія ДТЕК відключення світла

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