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Зеленський обіцяє власне житло усім, кому з початку війни присвоєно звання Героя

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський обіцяє власне житло усім, кому з початку війни присвоєно звання Героя
фото скріншот відео

Президент зазначив, що у країні починають реалізовувати важливу ініціативу за принципом: Україна захищає тих, хто захищає Україну»

Усім захисникам України, які отримали з початку військової агресії РФ звання Героя і стали кавалерами ордена «Золота Зірка», буде надано від держави власне житло. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що у країні починають реалізовувати важливу ініціативу за принципом: Україна захищає тих, хто захищає Україну».

«За цією ініціативою всі, хто від початку війни отримав звання Героя України, отримують власне житло. Всі, хто, боронячи державу, став кавалером ордену «Золота Зірка». Всі без винятку», – наголосив Зеленський.

За його словами, такими нагородами було відзначено вже 360 українців із початку російського повномасштабного вторгнення.

«Держава подбає про кожного з них – і про тих, хто з нами, і про родини всіх тих, хто віддав своє життя за країну», – заявив президент.

Також глава держави подякував усім українським захисникам-Героям за мужню відсіч інтервентам. «Я щиро дякую родинам загиблих за витримку та відвагу. Я щиро вірю, що одного дня про доблесть і подвиги кожного Героя України знатимуть усі в мирній Україні - Україні, яка перемогла. Яка переможе», – йдеться у зверненні Зеленського.

Глава держави сьогодні також вручив 12 сертифікатів на отримання квартир військовослужбовцям Сил оборони, яким було присвоєно звання Героя України, і ще 9 таких сертифікатів – родинам загиблих Героїв, повідомили в Офісі президента.

Триває 650-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення. 

Із початком поточної доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши БпЛА типу Shahed-136/131. Наслідки уточнюються. Загалом за добу ворог завдав вісім ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Володимир Зеленський нерухомість

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