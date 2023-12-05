Головна Світ Політика
search button user button menu button

Підготовка пілотів F-16: Зеленський провів розмову з главою МЗС Нідерландів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Підготовка пілотів F-16: Зеленський провів розмову з главою МЗС Нідерландів
Президент України Володимир Зеленський та міністерка закордонних справ Нідерландів Ханке Брейнс Слот
фото: Офіс президента

У ході зустрічі глава держави провів «змістовну бесіду» з нідерландським міністром та висловив вдячність за підтримку України

Під час зустрічі у Києві з міністром закордонних справ Нідерландів Ганке Брейнс Слот, президент України Володимир Зеленський обговорив основні потреби Збройних сил. Серед них  навчання пілотів ЗСУ на винищувачах F-16 та підвищення ефективності протиповітряної оборони. Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво президента України.

У ході зустрічі глава держави провів «змістовну бесіду» з нідерландським міністром та висловив вдячність за підтримку України з боку цієї країни.

«Ми вдячні за конкретні й сильні рішення Нідерландів, які допомогли нам на полі бою, допомогли захистити мирних громадян, а також досягнути успіхів у забезпеченні роботи альтернативного гуманітарного коридору», – зазначив Зеленський.

Зеленський також докладно ознайомив із ситуацією на фронті та розкрив стратегічні цілі українських захисників у протистоянні повномасштабній агресії з боку РФ.

На зустрічі було обговорено пріоритетні потреби Сил оборони. Насамперед щодо посилення протиповітряної оборони, забезпечення додаткових артилерійських систем калібру 155 мм та боєприпасів, а також підготовки пілотів ЗСУ на винищувачах F-16 за підтримки Нідерландів.

На зустрічі Зеленського та глави МЗС Нідерландів також порушувалася тема функціонування альтернативного «зернового коридору» та посилення його захисту.

Особливу увагу сторони приділили реалізації Української формули світу, зокрема підготовці 4-ї зустрічі на рівні радників з питань безпеки та зовнішньої політики, а також Глобального саміту світу.

Зеленський та Брейнс Слот обговорили подальші кроки щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Зокрема було зосереджено увагу на питанні європейської інтеграції України та підготовці до грудневого засідання Євроради.

Читайте також: Зеленський обіцяє власне житло усім, кому з початку війни присвоєно звання Героя
Теги: ЗСУ Нідерланди Володимир Зеленський навчання

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Із 2024 року не проводиться набір вступників для здобуття ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за вечірньою та заочною формами здобуття освіти
В Україні скасовано заочну й вечірню форми навчання у вишах: Рада ухвалила закон
8 листопада, 16:48
Раніше ЗМІ повідомили, що 6-7 листопада Зеленський може відвідати Ізраїль з офіційним візитом
Зеленський переніс свій візит до Ізраїлю
7 листопада, 16:25
Володимир Зеленський зустрівся з лідером кримськотатарського народу Мустафою Джемілєвим
Зеленський відзначив Мустафу Джемілєва званням Героя України
13 листопада, 16:16
Українці проходять військові навчання у Франції
Стало відомо, яким примудрощам навчають французькі генерали українських військових
15 листопада, 08:24
Володимир Зеленський заговорив про перемогу над окупантами та назвав єдиний спосіб, у який може закінчитися війна
Зеленський розповів про втрати ЗСУ і назвав єдиний спосіб закінчення війни
11 листопада, 21:52
Вугледар став дуже важливим містом для окупантів, тому що це панівна висота
ЗСУ повідомили, що стане «кісткою в горлі» окупантів під Вугледаром
15 листопада, 18:14
Збільшення потужності Сил спеціальних операцій Збройних Сил України є пріоритетом оборонної політики держави
Умєров представив особовому складу нового командувача ССО
15 листопада, 21:35
Від початку окупації Запорізької АЕС рашистами там сталося сім повних блекаутів
Дії окупантів призвели до часткового блекаута на Запорізькій АЕС – Енергоатом
16 листопада, 08:31
Українські війська продовжили наступальні операції на заході Запорізької області
Українські війська витісняють рашистів біля Роботиного – ISW
17 листопада, 08:03

Політика

Підготовка пілотів F-16: Зеленський провів розмову з главою МЗС Нідерландів
Підготовка пілотів F-16: Зеленський провів розмову з главою МЗС Нідерландів
Спікер Палати представників Джонсон повідомив, від чого залежить додаткове фінансування України
Спікер Палати представників Джонсон повідомив, від чого залежить додаткове фінансування України
Фінські компанії підозрюються у нелегальній допомозі російській армії
Фінські компанії підозрюються у нелегальній допомозі російській армії
«До членства України в ЄС страшенно далеко». Словацький глава МЗС зробив заяву
«До членства України в ЄС страшенно далеко». Словацький глава МЗС зробив заяву
Росія та Іран домовилися про співпрацю проти західних санкцій
Росія та Іран домовилися про співпрацю проти західних санкцій
Президент Євроради перервав свій візит до Китаю через погрози Орбана
Президент Євроради перервав свій візит до Китаю через погрози Орбана

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
Німецька поліція обстежила центр для біженців з України і зробила неприємне відкриття
64K
Контрнаступ став провальним? Добре подумайте про це
32K
Про яку перемогу ви мрієте? Коли черги на Буковель довші за черги до ТЦК
19K
Рада обговорює терміни демобілізації з військової служби
12K
Хто господар у столиці? Про ліквідацію наслідків снігопаду тепер повідомляє не Кличко
9150
«Підставили плече військовим». Залужний та Зеленський привітали волонтерів зі святом

Новини

Скандали, інтриги, розслідування – яких політиків шукали українці в листопаді
Сьогодні, 18:47
Фонд Порошенка оприлюднив звіт про роботу
Сьогодні, 14:49
ЗСУ відбили атаки ворога на шістьох напрямках: дані Генштабу
Сьогодні, 07:22
Морозно і без опадів: прогноз погоди на 5 грудня
Сьогодні, 05:50
5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:20
Блокування українсько-польського кордону – це спецоперація Кремля, – Княжицький
Вчора, 12:09

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua