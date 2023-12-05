Підготовка пілотів F-16: Зеленський провів розмову з главою МЗС Нідерландів

Президент України Володимир Зеленський та міністерка закордонних справ Нідерландів Ханке Брейнс Слот

У ході зустрічі глава держави провів «змістовну бесіду» з нідерландським міністром та висловив вдячність за підтримку України

Під час зустрічі у Києві з міністром закордонних справ Нідерландів Ганке Брейнс Слот, президент України Володимир Зеленський обговорив основні потреби Збройних сил. Серед них навчання пілотів ЗСУ на винищувачах F-16 та підвищення ефективності протиповітряної оборони. Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво президента України.

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У ході зустрічі глава держави провів «змістовну бесіду» з нідерландським міністром та висловив вдячність за підтримку України з боку цієї країни.

«Ми вдячні за конкретні й сильні рішення Нідерландів, які допомогли нам на полі бою, допомогли захистити мирних громадян, а також досягнути успіхів у забезпеченні роботи альтернативного гуманітарного коридору», – зазначив Зеленський.

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Зеленський також докладно ознайомив із ситуацією на фронті та розкрив стратегічні цілі українських захисників у протистоянні повномасштабній агресії з боку РФ.

На зустрічі було обговорено пріоритетні потреби Сил оборони. Насамперед щодо посилення протиповітряної оборони, забезпечення додаткових артилерійських систем калібру 155 мм та боєприпасів, а також підготовки пілотів ЗСУ на винищувачах F-16 за підтримки Нідерландів.

На зустрічі Зеленського та глави МЗС Нідерландів також порушувалася тема функціонування альтернативного «зернового коридору» та посилення його захисту.

Особливу увагу сторони приділили реалізації Української формули світу, зокрема підготовці 4-ї зустрічі на рівні радників з питань безпеки та зовнішньої політики, а також Глобального саміту світу.

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Зеленський та Брейнс Слот обговорили подальші кроки щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Зокрема було зосереджено увагу на питанні європейської інтеграції України та підготовці до грудневого засідання Євроради.