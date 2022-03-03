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    Події в Україні

    Зеленський надав звання Героя України 15 захисникам

    Українські воїни мужньо боронять свою землю - Зеленський надав звання Героя України 15 захисникам
    Українські воїни мужньо боронять свою землю
    скріншот із відео

    Всі 40 мільйонів – як ці п'ятнадцять героїв! – заявив президент

    Уночі 3 березня президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним відео зверненням до українців.

    Він повідомив, що присвоїв звання Героя України 15 військовим.

    • Старшому лейтенанту Білоконю Максиму Віталійовичу. Посмертно. Брав участь у відбитті атаки ворога під час оборони Чернігова, знищив ДРГ ворога та два танки противника.
    • Підполковнику Капічуну Олександру Валерійовичу. Посмертно. Завдяки його героїчним діям зупинили колону ворога, знищили техніку та ворожих солдатів.
    • Солдату Лук'яновичу Олександру Володимировичу. Посмертно. Під час бою знешкодив до трьох десятків одиниць техніки противника. Внаслідок авіаційного удару отримав смертельне поранення.
    • Молодшому сержанту Несольоному Михайлу Михайловичу. Посмертно. Загинув у ближньому бою із силами противника, коли евакуював людей.
    • Солдату Нікончуку Андрію Валерійовичу. Посмертно. Захищав Київську ГЕС від нальотів російської авіації та ракетних ударів.
    • Лейтенанту Сапилу Віталію Романовичу. Посмертно. Командир танкового взводу. Знешкодив три десятки одиниць техніки ворога. Загинув під час авіаудару.
    • Головному сержанту Сенюку Олексію Олександровичу. Посмертно. Обороняв Чернігів, знищив два ворожих БПМ та захопив танк Т-72. Загинув від авіаудару.
    • Лейтенанту Українцю Владиславу Петровичу. Посмертно. Прикрив відхід своїх при наступі ворога.
    • Майору Чобану Степану Івановичу. Посмертно. Пілот Су-27, відволік на себе ворожу авіацію над Кропивницьким.
    • Майору Михальчуку Ігорю Васильовичу. Керівник підрозділу танкового батальйону. Знищив численні бронемашини ворога.
    • Полковнику Мусієнку Сергію Миколайовичу. Керівник підрозділу ракетних військ та артилерії. Завдав нищівних ударів противнику на Харківському напрямку.
    • Лейтенанту Пальченку Євгену Михайловичу. Керівник взводу танків. Прикрив вихід бригади з оточення.
    • Майору Прокопенку Владиславу Юрійовичу. Керівник танкового батальйону. Вивів особовий склад і техніку з оточення без втрат.
    • Підполковнику Федосенку Павлу Юрійовичу. Керівник підрозділу 92-ї бригади. За ефективну оборону Харкова.
    • Старшому лейтенанту Чавалаху Дмитру Петровичу. За героїчну участь в обороні Херсонської області.

    Як повідомив президент, за тиждень війни кількість вбитих окупантів сягнула дев’яти тисяч осіб.

    Теги: звання героя Володимир Зеленський Чернігів президент
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    Зеленський надав звання Героя України 15 захисникам