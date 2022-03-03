Українці сильні й добрі, але не для ворога: Зеленський розказав про втрати РФ (відео)

Президент запевнив, що вороги на українській землі отримають по заслугах

Володимир Зеленський записав нове відеозвернення. У ньому президент наголосив, що кожен окупант повинен знати: він отримає від українців шалений спротив.

«Кожен окупант повинен знати: вони отримають від українців люту відсіч. Таку, що назавжди запам'ятають, що ми свого не віддамо!», – заявив президент.

За тиждень війни кількість вбитих окупантів сягнула дев’яти тисяч осіб.

«Майже 9 тис. вбитих росіян за один тиждень. На Миколаївському напрямку окупантам доводиться десятками гвинтокрилів забирають своїх двохсотих і трьохсотих», – сказав президент.

«19 років, 20 років, що вони бачили у житті, окрім цього, окрім вторгнення на чужу землю? Але більшість із них так і залишається повсюди. Україна не хоче бути вкритою трупами військових. Забирайтеся додому всією своєю армією. Скажіть своєму командуванню, що хочете жити, не хочете умирати», – додав глава держави.

Нагадаємо, за добу ЗСУ знищили п’ять російських одиниць авіатехніки (фото).

Як стало відомо, петиція про закриття неба над Україною зібрала мільйон підписів.