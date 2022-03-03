  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Зеленський поговорив з Трюдо: про що домовилися

    Президент України звернувся до прем&rsquo;єра Канади щодо протидії державі-агресорці - Зеленський поговорив з Трюдо: про що домовилися
    Президент України звернувся до прем’єра Канади щодо протидії державі-агресорці
    фото: Офіс президента

    Лідери обговорили нові санкції проти Росії

    Володимир Зеленський провів перемовини із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо щодо необхідності розширення обмежувальних заходів проти Росії. Про це президент повідомив у своєму Тwitter.

    Президент повідомив, що політики обговорювали антиросійські санкції, зокрема про необхідність їх розширення.

    «Поговорив телефоном із Джастіном Трюдо. Подякував йому за лідерство у запровадженні антиросійських санкцій. Наголосив на необхідності розширення обмежувальних заходів», – написав Зеленський.

    Та наголосив, що бомбардування мирного населення в Україні потрібно зупинити негайно.

    Нагадаємо, петиція про закриття неба над Україною зібрала мільйон підписів.

    Також раніше стало відомо, що Канада надасть Україні протитанкову зброю і відмовиться від російської нафти.

    Читайте також:
    Теги: санкції Джастін Трюдо бомбардування президент населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський поговорив з Трюдо: про що домовилися