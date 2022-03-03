Зеленський поговорив з Трюдо: про що домовилися

Лідери обговорили нові санкції проти Росії

Володимир Зеленський провів перемовини із прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо щодо необхідності розширення обмежувальних заходів проти Росії. Про це президент повідомив у своєму Тwitter.

Президент повідомив, що політики обговорювали антиросійські санкції, зокрема про необхідність їх розширення.

«Поговорив телефоном із Джастіном Трюдо. Подякував йому за лідерство у запровадженні антиросійських санкцій. Наголосив на необхідності розширення обмежувальних заходів», – написав Зеленський.

Поговорив телефоном із @JustinTrudeau. Подякував йому за лідерство у запровадженні антиросійських санкцій. Наголосив на необхідності розширення обмежувальних заходів. Бомбардування мирного населення в Україні потрібно зупинити негайно. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2022

Та наголосив, що бомбардування мирного населення в Україні потрібно зупинити негайно.

Нагадаємо, петиція про закриття неба над Україною зібрала мільйон підписів.

Також раніше стало відомо, що Канада надасть Україні протитанкову зброю і відмовиться від російської нафти.

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