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    Думки вголос

    Ми ведемо війну з ворогом у якого відсутні принципи та мораль

    • Роман Донік

      фронтовий волонтер

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    Калібри та Іскандери не дуже релігійні. А дальність ураження перекриває всю Україну - Ми ведемо війну з ворогом у якого відсутні принципи та мораль
    Калібри та Іскандери не дуже релігійні. А дальність ураження перекриває всю Україну

    Кожне зібрання людей, то скупчення телефонів по білінгу та ціль для артилерії

    Не заради срача та хайпа. Просто сьогодні хочу нагадати, що в нас війна. Саме сьогодні. Бо це важливо.

    Ми ведемо війну з ворогом у якого нема принципів, моралі та стримуючих факторів. Тому акцентую, що на цій війні нема свят, нема святкувань, нема зібрань для молитов які можуть зупинити ворога від його дій. Кожне свято, то тактична перевага для ворога.

    Кожне зібрання людей, то скупчення телефонів по білінгу та ціль для артилерії. Просто пам'ятайте це в фронтових та прифронтових містах.

    Кругом пам'ятайте.

    Бо калібри та іскандери не дуже релігійні. А дальність ураження перекриває всю Україну.

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    Джерело: блог Романа Доніка

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Ми ведемо війну з ворогом у якого відсутні принципи та мораль