Зеленський пообіцяв відповідальність окупантам за обстріл Одеси й інших міст

Україна притягне усіх покидьків до відповідальності, зазначив президент

Російські окупанти здійснили ракетний обстріл Одеси, внаслідок якого загинули люди, серед них – немовля. Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що відповідальність для покидьків обов'язково настане. Про це сказав президент у своєму зверненні.

Своє звернення до українців 23 квітня Володимир Зеленський почав без привітання. Він повідомив про 8 жертв обстрілу Одеси, серед яких було й тримісячне немовля. Ракети росіян були пущені з Каспійського моря.

Як зазначив президент, убивати дітей – нова національна ідея росіян. Він додав – усі виродки будуть знайдені та покарані.

«Ми встановимо усіх, хто відповідальний за цей удар, хто відповідає за ракетний терор, хто віддає ці накази, хто виконує ці накази. Нікому не вдасться сховатися», – пообіцяв Зеленський.

Він додав – скільки б часу не минуло, Україна притягне усіх покидьків до відповідальності. Росія ще має ракети для обстрілу наших міст, але те, що вони вже накоїли, дає підстави звинуватити Росію у фінансуванні тероризму, що армію окупантів визнати терористичною організацією.

«Росія стала терористом, і їй не соромно. Якщо не соромно – отже, свідомо, тому відповідальність має бути максимальна», – додав глава держави.

Нагадаємо, 23 квітня літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря були випущені по Одесі шість ракет. Воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101). А дві ракети вразили військовий об’єкт та дві житлові будинки.

ДСНС України повідомляє, що в результаті ракетного обстрілу Одеси загинули шість осіб, зазнали поранень 18 людей.

Під час обстрілу загинула ціла сім’я.

Також під час обстрілу Одеси російська ракета потрапила в один із міських цвинтарів.



