Зеленський пообіцяв забезпечити житлом постраждалих від паводків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зеленський запевнив, що українська влада обов'язково відновить зруйновані через паводки дороги, мости та іншу інфраструктуру

Президент зазначив, що влада допоможе відновити пошкоджені будинки або надасть нове житло

Жителів західних областей, які постраждали від паводку, забезпечать житлом. Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

Президент зазначив, що влада допоможе відновити пошкоджені будинки або надасть нове житло.

За словами глави держави, українська влада обов'язково відновить зруйновані через паводки дороги, мости та іншу інфраструктуру.

«Обов'язково вирішимо питання житла. Або відновимо зруйноване, або знайдемо нове. Окремо вам буде виділено фінансову допомогу», - заявив Зеленський.

Нагадаємо, сильні зливи спричинили потужні повені у західних областях України. Потоками води вже зруйновані інфраструктура, автомобільні дороги державного значення та будинки. Очікується, що негода піде на спад ближче до кінця тижня.

Через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.

Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.

Вранці 24 червня на Прикарпаття вилетіли прем'єр-міністр Денис Шмигаль і глава МВС Аваков з метою скоординувати роботу з подолання наслідків паводків. Зазначимо, що негода в Карпатах вирує вже кілька днів.