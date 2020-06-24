У Чернівцях на річці Прут сьогодні очікується максимально високий рівень води - ДСНС



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Також очікується затоплення сільськогосподарських угідь Новоселицького, Герцаївського та Кіцманського районів. Крім того, можливе затоплення блоків сигналізації військової частини у Новоселицькому районі

Високий рівень води може призвести до затоплення сіл Маршинцi, Тарасiвцi, Магала, Костичани, Припруття, Бояни, Зелений Гай, Ванчикiвцi у Новоселицькому районі

У Чернівцях на річці Прут сьогодні, 24 червня, очiкується проходження максимального рiвня води у висотою 680 -730 см. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники інформують, що високий рівень води може призвести до затоплення сіл Маршинцi, Тарасiвцi, Магала, Костичани, Припруття, Бояни, Зелений Гай, Ванчикiвцi у Новоселицькому районі.

Також очікується затоплення сільськогосподарських угідь Новоселицького, Герцаївського та Кіцманського районів. Крім того, можливе затоплення блоків сигналізації військової частини у Новоселицькому районі.

Як пише місцеве видання Молодий Буковинець, станом на 18-ту годину рівень води у Пруті був на рівні 6,5 метрів, а максимальний рівень очікувався близько 19 години, після цього вода повинна піти на спад.

Нагадаємо, сильні зливи спричинили потужні повені у західних областях України. Потоками води вже зруйновані інфраструктура, автомобільні дороги державного значення та будинки. Очікується, що негода піде на спад ближче до кінця тижня.

Через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.

Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.

Вранці 24 червня на Прикарпаття вилетіли прем'єр-міністр Денис Шмигаль і глава МВС Аваков з метою скоординувати роботу з подолання наслідків паводків. Зазначимо, що негода в Карпатах вирує вже кілька днів.