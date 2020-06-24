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    Лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття

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    Жителі Західної України потерпають через повені&nbsp; - Лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття
    Жителі Західної України потерпають через повені 
    Фото: ДСНС

    Катастрофічні паводки змусили урядовців нарешті організувати термінове відрядження на Західну Україну

    Сьогодні, 24 червня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вилетів в Івано-Франківську область для координації дій органів влади через негоду. Про це повідомляє Telegram-канал Шмигаля.

    «Жахливі паводки на Прикарпатті, Буковині та Закарпатті. Вилітаю в Івано-Франківську область, щоб на місці скоординувати діяльність органів влади у подоланні наслідків негоди», — написав прем’єр.

    Окрім Шмигаля на відео видно міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, який заходить разом з очільником уряду в літак.

    Нагадаємо, через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

    Зазначимо, що вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони. 

    Нагадаємо, що через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

    У ДСНС попередили, що в середу, 24 червня, через дощі очікується максимальний рівень води у річці Прут на Буковині, під загрозою затоплення вісім навколишніх сіл.

    Зазначимо, що постачання води з річки Прут до споживачів у Чернівцях тимчасово призупинено через негоду.

    Нагадаємо, ввечері 23 червня у Чернівцях через раптову зливу затопило вулиці. Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук додав, що рівень води у річці Прут в межах Чернівців продовжує підійматися. За кілька годин річка «виросла» на 37 сантиметрів.

    До слова, в Яремчі обвалилася дорога, коли її переходила сім’я з дітьми (відео). Як відомо, Івано-Франківськ «поплив» після потужних злив.

    Як повідомлялося, річка змила дорогу на Буковель.

    Також повідомлялося, що на Львівщині річка Турянка вийшла з берегів, затоплено село.

    У Чернівецькій області річка Черемош прорвала дві дамби. Вода може затопити два населених пункти. Буковинці кажуть, якщо дощі триватимуть й найближчі дні, то станеться катастрофа. А дощі обіцяють до неділі.

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