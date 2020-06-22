На Буковині повінь частково зруйнувала ще одну дамбу, є загроза підтоплення райцентру



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На Буковині через паводки введені надзвичайні заходи безпеки Фото: ДСНС

Через підйом рівня води у річці Черемош сталося руйнування тіла дамби у Вижниці

Крім прориву дамби в селі Банилів у Чернівецькій області, існує загроза підтоплення промислової частини міста Вижниця.

Як повідомляє пресслужба ДСНС станом на вечір 22 червня, через підйом рівня води у річці Черемош сталося руйнування тіла дамби №21-А у Вижниці, знесено габіони та продовжується розмивання ґрунту.

Крім того, поблизу села Розтоки Путильського району підмило автодорогу Чернівці - Верховина на ділянці протяжністю близько 50 метрів. Рух автомобільного транспорту тимчасово призупинено та організовано об’їзд.

Також у селі Бісків Путильського району унаслідок раптового підняття рівня води у місцевому потічку сталося підтоплення трьох житлових будинків. Рятувальники провели відкачування води та укріпили берег.

Раніше жителів села на Буковині попередили щодо ймовірного прориву дамби.

Як відомо, на Прикарпатті та Буковині через паводки введені надзвичайні заходи безпеки.

Нагадаємо, сьогодні, 22 червня на Івано-Франківщині пронісся смерч (відео)

Окрім того, в Чернівецькій області через сильні дощі піднявся рівень води в річках Прут, Черемош та Брусниці. Також розмиті автодороги та підтоплені мости у 7 населених пунктах Вижницького, Путильського та Кіцманського районів. У селі Банилів Вижницького району частково зруйнована дамба. Місцевих мешканців правоохоронці попереджають про можливе відселення з небезпечної зони.

Як повідомлялося, всю ніч тривала евакуація найбільших ринків Чернівців через паводок.