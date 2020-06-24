Шмигаль пообіцяв, що випускники з західних областей матимуть окрему можливість для складання ЗНО



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Шмигаль запевнив, що уряд визначить час і процедуру для складання ЗНО

Понад 100 дітей заблоковані і, скоріше за все, не зможуть скласти ЗНО під час основної сесії - прем'єр

Дітям, які через повінь не зможуть взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, нададуть таку можливість окремо. Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу 24 червня щодо надзвичайної ситуації на заході України, повідомляє Укрінформ.

«Є окрема ситуація, понад 100 дітей заблоковані і, скоріше за все, не зможуть скласти ЗНО. Це питання буде вирішене по всіх областях, якщо така ситуація буде ще десь ... діти матимуть змогу окремо скласти ЗНО, ми визначимо час і процедуру, батькам і дітям не потрібно переживати з цього приводу», - сказав Шмигаль.

Прем’єр додав, що пріоритет у ситуації з повенями - збереження життя і здоров'я людей, евакуація хворих і тих, хто її потребують, розміщення у родичів чи в інших закладах тих, хто втратив житло.

«Пріоритет номер два - розчищення своєрідних дамб, які утворилися через бруд і деревину, що застрягла біля мостів, мости наразі під загрозою ...тож дано команду і перекинуто додаткові підрозділи з відповідною технікою, щоб розпочати розчистку русел річок і потічків», - сказав очільник уряду.

Він додав, що загальна кількість особового складу Національної поліції, Нацгвардії і ДСНС, яка сьогодні працює на Івано-Франківщині - понад півтори тисячі осіб.

Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.

Вранці 24 червня на Прикарпаття вилетіли прем'єр-міністр Денис Шмигаль і глава МВС Аваков з метою скоординувати роботу з подолання наслідків паводків. Зазначимо, що негода в Карпатах вирує вже кілька днів.

Через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.

Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

У ДСНС попередили, що в середу, 24 червня, через дощі очікується максимальний рівень води у річці Прут на Буковині, під загрозою затоплення вісім навколишніх сіл.

На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.

Зазначимо, що через зсуви у Карпатах зникло озеро Криве.