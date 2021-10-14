Зеленський присвоїв нові звання п’ятьом офіцерам Збройних сил

Президент присвоїв нові звання п'ятьом офіцерам

Президент України Володимир Зеленський присвоїв п'яти офіцерам Збройних сил нові звання. Серед них командувач Повітряними військами генерал-майор Микола Олещук. Про це повідомляє Офіс президента.

Своїм указом №537/2021 Зеленський присвоїв командувачу Повітряними силами Збройних сил України генерал-майору Миколі Олещуку звання генерал-лейтенанта.

Іншим указом, під №538/2021, глава держави присвоїв звання бригадного генерала офіцерам:

полковнику Сергію Литвинову – командувачу військами оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України;

полковнику Володимиру Горбатюку – начальнику штабу – заступнику командувача військами оперативного командування «Захід» Сухопутних військ Збройних сил України;

полковнику Анатолію Шевченку – заступнику командувача об'єднаних сил апарату Головнокомандувача Збройних сил України.

Цим же указом присвоїв звання комодора заступнику командувача Військово-Морських сил Збройних сил України капітану першого рангу Олексію Доскато.

Також Зеленський присвоїв звання Героя двом захисникам України, які загинули на війні.

14 жовтня Зеленський на Хортиці прийняв присягу у військових ліцеїстів. Згодом виявилося, що Зеленський зганьбився під час промови. У своїй промові він несподівано згадав об'єкт, який не має жодного відношення до острова Хортиця. Зеленський заявив, що «на Хортиці є відомий 700-річний дуб, біля якого, за легендою, гетьман Богдан Хмельницький збирав військо, а славетний кошовий отаман Іван Сірко з іншими козаками писав листа турецькому султану».

Зазначимо, що 700-річний запорізький дуб знаходиться не на острові Хортиця, а у правобережній частині Запоріжжя, у місцевості, яка називається Верхня Хортиця.

Потім Зеленський вирушив на Донбас. Ввечері 14 жовтня він прибув з робочою поїздкою на Донеччину.

Як відомо, 14 жовтня відзначають День захисників та захисниць України. Також сьогодні Україна святкує День Українського козацтва і чергову річницю створення УПА. Крім того, віряни відзначають День святої Покрови Пресвятої Богородиці.