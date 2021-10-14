  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    14 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сьогодні День захисників та захисниць України - 14 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Сьогодні День захисників та захисниць України
    Фото з відкритих джерел

    Цього дня категорично заборонено лаятися і свариться, особливо з близькими людьми

    Сьогодні, у четвер, 14 жовтня, відзначається:

    • День захисників та захисниць України

    На це свято українці мають державний вихідний. Встановлено указом президента в 2014 році.

    Захист своєї Вітчизни від зазіхань із боку тих, хто намагається загрожувати державним принципам будь-якої країни – свята справа. Вона вимагає від людей сміливості, честі і відваги, дуже часто величезної самопожертви і колосальної самовіддачі.

    • День створення Української повстанської армії

    Боротьба Українського визвольного руху 1920-1950 років. Активну частину своєї діяльності УПА почала з весни 1943 року на територіях Волині, Поділля, Галичини, Холмщини та Північної Буковини. Окремі загони також діяли і на території східної України, на Донбасі і навіть на Кубані.

    • День українського козацтва

    14-zhovtnya_5bc0af2862ab0

    У XVI-XVII ст. в ході боротьби з іноземними завойовниками українська народність істотно консолідувалася. Найважливішу роль зіграло при цьому виникнення особливих військових формувань – козацтва (XV століття), яке створило державу (XVI століття) зі своєрідним республіканським ладом – Запорізьку Січ, яка стала політичним оплотом українців.

    З початку відродження козацтва в Україні президентом були підписані укази: «Про координаційну раду Українського козацтва», «Про національну програму розвитку Українського козацтва на 2002-2005 роки» та, звичайно ж, «Про день Українського козацтва».

    • Православне свято Покрови Пресвятої Богородиці

    • Всесвітній день зору

    Завдяки сучасному рівню знань і технологій, до 80% очних захворювань можна запобігти і вони піддаються лікуванню. Проте через відсутність елементарних і доступних медичних послуг по догляду за очима мільйони людей в світі піддаються ризику втрати зору.

    Для залучення глобальної уваги до проблем сліпоти, порушення зору і реабілітації людей із порушенням зору щорічно у другий четвер жовтня під егідою Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я проводиться Всесвітній день зору.

    58_main

    У всьому світі порушення зору найбільш поширене серед чоловіків і жінок у віці 50 років і старше.

    • Всесвітній день стандартів

    У цей день в 1946 році в Лондоні відкрилася конференція національних організацій щодо стандартизації. 25 країн, включаючи СРСР, були представлені 65 делегатами. Результатом їх роботи стало заснування нової Міжнародної організації зі стандартизації – ISO (від грецького слова isos – рівний).

    • Всесвітній день екологічної освіти

    • День лисого і вільного

    Відзначається щорічно.

    Народні прикмети

    • Журавлі вже відлетіли – чекай ранню зиму.
    • Випав сніг – прикмета, що зима буде сніжною і морозною
    • Яка погода на Покрову, такою і буде вся зима.
    • Зіграєш весілля на Покрову – за прикметами життя в шлюбі буде щасливим.
    9462

    Що не можна робити 14 жовтня

    У цей день потрібно відмовитися від будь-якої брудної роботи: не можна прати, прибирати, копати. Також в руки не потрібно брати голку для шиття.

    На Покрову категорично заборонено лаятися і свариться, особливо з близькими людьми.

    На свято не можна вживати алкоголь. Також протягом дня бажано не готувати серйозних страв, потрібно починати готувати тільки ближче до вечері.

    Також в цей день не треба позичати гроші або ж брати в борг.

    Сім'ям, де є незаміжня дівчина, не можна відмовляти сватам. Вважається, що якщо в цей день відмовитися, то дівчина може залишатися самотньою ще протягом трьох років.

    Іменинники

    Олександр, Олексій, Віра, Георгій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сава.

    Читайте також: У жовтні на українців чекають «довгі вихідні»



    Теги: свята українці традиції
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    14 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони