14 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні День захисників та захисниць України

Цього дня категорично заборонено лаятися і свариться, особливо з близькими людьми

Сьогодні, у четвер, 14 жовтня, відзначається:

День захисників та захисниць України

На це свято українці мають державний вихідний. Встановлено указом президента в 2014 році.

Захист своєї Вітчизни від зазіхань із боку тих, хто намагається загрожувати державним принципам будь-якої країни – свята справа. Вона вимагає від людей сміливості, честі і відваги, дуже часто величезної самопожертви і колосальної самовіддачі.

День створення Української повстанської армії

Боротьба Українського визвольного руху 1920-1950 років. Активну частину своєї діяльності УПА почала з весни 1943 року на територіях Волині, Поділля, Галичини, Холмщини та Північної Буковини. Окремі загони також діяли і на території східної України, на Донбасі і навіть на Кубані.

День українського козацтва

У XVI-XVII ст. в ході боротьби з іноземними завойовниками українська народність істотно консолідувалася. Найважливішу роль зіграло при цьому виникнення особливих військових формувань – козацтва (XV століття), яке створило державу (XVI століття) зі своєрідним республіканським ладом – Запорізьку Січ, яка стала політичним оплотом українців.

З початку відродження козацтва в Україні президентом були підписані укази: «Про координаційну раду Українського козацтва», «Про національну програму розвитку Українського козацтва на 2002-2005 роки» та, звичайно ж, «Про день Українського козацтва».

Православне свято Покрови Пресвятої Богородиці

Всесвітній день зору

Завдяки сучасному рівню знань і технологій, до 80% очних захворювань можна запобігти і вони піддаються лікуванню. Проте через відсутність елементарних і доступних медичних послуг по догляду за очима мільйони людей в світі піддаються ризику втрати зору.

Для залучення глобальної уваги до проблем сліпоти, порушення зору і реабілітації людей із порушенням зору щорічно у другий четвер жовтня під егідою Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я проводиться Всесвітній день зору.

У всьому світі порушення зору найбільш поширене серед чоловіків і жінок у віці 50 років і старше.

Всесвітній день стандартів

У цей день в 1946 році в Лондоні відкрилася конференція національних організацій щодо стандартизації. 25 країн, включаючи СРСР, були представлені 65 делегатами. Результатом їх роботи стало заснування нової Міжнародної організації зі стандартизації – ISO (від грецького слова isos – рівний).

Всесвітній день екологічної освіти

День лисого і вільного

Відзначається щорічно.

Народні прикмети

Журавлі вже відлетіли – чекай ранню зиму.

Випав сніг – прикмета, що зима буде сніжною і морозною

Яка погода на Покрову, такою і буде вся зима.

Зіграєш весілля на Покрову – за прикметами життя в шлюбі буде щасливим.

Що не можна робити 14 жовтня

У цей день потрібно відмовитися від будь-якої брудної роботи: не можна прати, прибирати, копати. Також в руки не потрібно брати голку для шиття.

На Покрову категорично заборонено лаятися і свариться, особливо з близькими людьми.

На свято не можна вживати алкоголь. Також протягом дня бажано не готувати серйозних страв, потрібно починати готувати тільки ближче до вечері.

Також в цей день не треба позичати гроші або ж брати в борг.

Сім'ям, де є незаміжня дівчина, не можна відмовляти сватам. Вважається, що якщо в цей день відмовитися, то дівчина може залишатися самотньою ще протягом трьох років.

Іменинники

Олександр, Олексій, Віра, Георгій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сава.





