Зеленський приїхав на схід України

У Маріуполі Зеленський візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України

Президент Володимир Зеленський прибув з робочою поїздкою на Донеччину. Минулого разу Зеленський на Донбасі був влітку.

Як повідомив керівник Донецької обладміністрації Павло Кириленко, Зеленський 14 жовтня прибув на Донеччину.

Офіс президента повідомляє, що Зеленський відвідає також і Луганську область.

Зазначається, що він побуває на передових позиціях українських військових у районі проведення Операції об’єднаних сил.

Крім того, Зеленський відвідає Маріуполь, де візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Він ознайомиться з об’єктами, які споруджують у межах програми «Велике будівництво» коштом платників податків.

Тим часом ветерани у центрі Києва спалили опудало Зеленського. Як відомо, 14 жовтня відзначають День захисників та захисниць України. Також сьогодні Україна святкує День Українського козацтва і чергову річницю створення УПА. Крім того, віряни відзначають День святої Покрови Пресвятої Богородиці.

Сьогодні у Києві відбувся марш до Дня захисників та захисниць.

Кияни вшанували пам'ять загиблих за свободу і незалежність України (фото, відео).

Також сьогодні Зеленський на Хортиці прийняв присягу у військових ліцеїстів. Зокрема, урочисту клятву склали ліцеїсти Запорізького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник», Криворізького ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою, Луганського обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії».

Крім того, Зеленський присвоїв звання Героя двом захисникам України, які загинули на війні.