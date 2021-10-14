Зеленський осоромився перед ліцеїстами на Хортиці

Президент «переніс» 700-річний дуб з правого берега Запоріжжя на Хортицю

Сьогодні президент Володимир Зеленський зганьбився під час промови на острові Хортиці, що у Запоріжжі. Він виступав перед ліцеїстами та згадав про місце, де вони приносили присягу – острів Хортицю. «Протягом багатьох століть історії Хортиця була своєрідним форпостом у боротьбі проти різних ворогів. Саме тут зародився й кувався непереможний дух козацтва, який і в наш час допомагає нам боротися з ворогом», – заявив Володимир Зеленський.

Далі у своїй промові він несподівано згадав об'єкт, який не має жодного відношення до острова Хортиця.

Зеленський заявив, що «на Хортиці є відомий 700-річний дуб, біля якого, за легендою, гетьман Богдан Хмельницький збирав військо, а славетний кошовий отаман Іван Сірко з іншими козаками писав листа турецькому султану».

Зазначимо, що 700-річний запорізький дуб знаходиться не на острові Хортиця, а у правобережній частині Запоріжжя, у місцевості, яка називається Верхня Хортиця.

Комплекс «700-річний Запорізький дуб»

Хоча на сьогоднішній день дуб неабияк усох, його розміри залишаються вражаючими: висота становить 36 м, діаметр крони - 43 м (проти 63 м в період «молодості»), обхват стовбура - майже 6,5 м. Дерево підтримують безліч розтяжок. Згідно з переказами, запорожці писали свій знаменитий лист турецькому султанові саме під цим дубом. До слова, вік дерева дещо неточний. Серед вчених має місце припущення, що насправді дубу більше дев’яти століть; на користь цієї версії говорять згадки Запорізького дуба в рукописі 10 століття нашої ери літописця Костянтина Багрянородного.

Додамо, що президент Зеленський завітав до Запоріжжя у День захисників та захисниць для того, щоб взяти участь у церемонії складання присяги ліцеїстами та врученні бойових прапорів. Це дійство відбулося на острові Хортиця.

Потім Зеленський вирушив на Донбас. Ввечері 14 жовтня він прибув з робочою поїздкою на Донеччину.

Тим часом ветерани у центрі Києва спалили опудало Зеленського. Як відомо, 14 жовтня відзначають День захисників та захисниць України. Також сьогодні Україна святкує День Українського козацтва і чергову річницю створення УПА. Крім того, віряни відзначають День святої Покрови Пресвятої Богородиці.