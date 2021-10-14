Зеленський на Хортиці прийняв присягу у військових ліцеїстів (фото)

Президент наголосив, що сьогодні бачить перед собою не дітей і школярів, а чоловіків

Звертаючи до ліцеїстів, президент сказав, що сьогодні, 14 жовтня, вони народжуються як майбутні захисники України

Під час робочої поїздки до Запорізької області президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України та церемонії складання урочистої клятви військового ліцеїста, які відбулися на острові Хортиця. Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зокрема, урочисту клятву склали ліцеїсти Запорізького обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник», Криворізького ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою, Луганського обласного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії».

«Ви народились і зростали в незалежній Україні. Іншої батьківщини під іншою назвою у вас ніколи не було. У вас не було іншого прапора, аніж синьо-жовтий стяг. Іншого гімну, аніж «Ще не вмерла України…». І саме тому ви сьогодні тут», – сказав глава держави, звертаючись до військових ліцеїстів.

Президент зауважив, що у 2014 році, коли почалася російська агресія і війна на сході України, тим, хто складає сьогодні клятву військового ліцеїста, було сім-вісім років.

«Ви навчались у другому класі. Ви були зовсім маленькими хлопчиками, які щовечора були прикуті до екранів телевізорів. Та не заради блокбастерів чи мультфільмів. А чекаючи, як кожен з нас, новин зі сходу нашої країни. Так, у багатьох із вас там був батько або старший брат, хрещений батько, дядько, сусід. Але те, що ви зараз стоїте тут, готуєтесь скласти клятву ліцеїста, навчатись і згодом стати офіцерами й захисниками України, означає одне: у 2014-му, біля екранів телевізорів, уже тоді, незважаючи на те що вам було вісім років, кожен з вас зробив вибір», – зазначив він.

Зеленський наголосив, що сьогодні бачить перед собою не дітей і школярів, а чоловіків. І хоча їм ще належить опанувати багато нюансів військової справи, навчитися відмінно стріляти, битися, терпіти біль, уже зараз у них є головне – та мужність і сила, яку він бачить у зоні бойових дій на сході України, спілкуючись із захисниками нашої батьківщини.

Звертаючи до ліцеїстів, президент сказав, що сьогодні, 14 жовтня, вони народжуються як майбутні захисники України.

«Ви представляєте три різні заклади: ліцеї Запоріжжя, Кривого Рогу й Луганська. У кожного – своя історія, свої успіхи, свої приводи для гордості, свої приводи для сліз. Але спільним – і це незмінно десятки років – є ваші цінності, виражені у традиційному гаслі ліцеїстів: «Держава. Честь. Відвага», – наголосив він.

Зеленський зауважив, що сьогодні вони складають клятву в унікальному місці – природному та історичному комплексі «Хортиця», який має сакральне значення для кожного українця.

«Протягом багатьох століть історії Хортиця була своєрідним форпостом у боротьбі проти різних ворогів. Саме тут зародився й кувався непереможний дух козацтва, який і в наш час допомагає нам боротися з ворогом. На традиціях і цінностях українського козацтва сьогодні виховується майбутня еліта національного українського війська», – зазначив президент.

Глава держави розповів, що на Хортиці є відомий 700-літній дуб, біля якого, за легендою, гетьман Богдан Хмельницький збирав військо, а славетний кошовий отаман Іван Сірко з іншими козаками писав листа турецькому султану. Цей дуб за багато років пережив сильний вітер, який ламав його гілля, у нього влучала блискавка, але він витримав все й досі стоїть.

«Це символ, що ніколи не можна здаватись. І хоч сьогодні, на жаль, хлопці з Луганського військового ліцею не можуть повернутися до рідного міста, до українського Луганська, і до рідного закладу, який у 2014-му було зруйновано, ми точно знаємо – це тимчасово. І одного дня всі ви разом зберетесь у відбудованому Луганському військовому ліцеї, у часи миру в нашій державі, під синьо-жовтим прапором України, і згадаєте цей день. І обов’язково посадите паросток дуба з Хортиці. І будете збиратися разом кожен рік після випуску. Без втрат. Тим самим складом. Або більшим – разом з вашими батьками або вже разом з вашими дітьми. Розповідаючи, як починали шлях захисника України», – побажав президент ліцеїстам.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна – це держава, яка не зазіхає на чуже, але захищає й завжди повертає своє.

«І щоб, згадуючи війну на сході України, війну на Донбасі, всі ми могли нарешті сказати: «Здається, що це було так давно… Здається, що це було не з нами». Але ні. Ми розуміємо: це не сон. Це – наше життя. Це наша українська історія. Це наш виклик. І нам належить його здолати. Щоб нарешті сказати – мир настав. Донбас і Крим – знову Україна. І все це нам точно не здається. Все це – реальність», – сказав він.