Як Порошенко безпілотник запускав. Фоторепортаж з перших тактичних зборів ветеранів

Порошенко День захисника і захисниці України провів на тактичних зборах

У таборі «Скажені птахи» відбулися перші тактичні збори громадського об’єднання «Res_Publika. Брати по зброї». Ця громадська організація об’єднує ветеранів війни проти російської агресії. На тактичні збори прибув п’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.

Збори відбулися 14 жовтня у День захисників і захисниць України. На них приїхали більше 300 учасників з різних регіонів нашої держави. Команди змагалися на смузі розвідника, демонстрували навички тактичної медицини, мінну безпеку та повітряну розвідку.

Петро Порошенко особисто випробував у роботі безпілотник військової аеророзвідки.

Ветерани війни з Росією дали урочисту клятву народу України. Текст клятви проголосив координатор ГО «Res_Publika. Брати по зброї», ветеран війни, морський піхотинець Андрій Підлісний. Учасники ГО присягнули дотримуватися принципів бойового братерства, поважати і підтримувати своїх побратимів; через усе життя пронести вірність Україні, своєму народові і своїм побратимам; завжди бути готовим стати на захист держави і народу з Україною в серці зі зброєю в руках.

«Дорогі бойові побратими і посестри, дорогі «Брати по зброї», дорогі українці! В цей святий день я хочу привітати вас з Днем Захисників і Захисниць. Історія цього дня українського війська йде коріннями в тисячу років. Сьогодні свято Пресвятої Богородиці, День українського козацтва і День УПА», – сказав Порошенко ветеранам війни проти російської агресії.

«У 2014 році саме ви, захисники України, зламали хребет путінському плану, зупинили російського агресора. І нам було потрібне своє українське власне свято. Я як Верховний Головнокомандувач прийняв рішення скасувати чуже радянське свято сусідньої держави і зробити наше українське свято», – нагадав Порошенко.

«Ми служимо Державі Україна і українському народу, робимо все можливе, щоб відстояти нашу свободу, нашу Незалежність, рухати країну вперед до Європейського Союзу, до НАТО. І ще одне важливе завдання, з яким блискуче справилися наші ветерани в грудні 2019 – це тримати «червоні лінії», які не дадуть діючій владі сповзти назад в Російську імперію, підписати капітуляцію, здати Україну, здати українську землю, так як вони це зробили під час так званого «відведення» або зобов’язань щодо так званої «формули Штайнмайєра», – застеріг політик.

«На нас з вами лежить величезна відповідальність. Це є рушійна сила змін нашої держави. Тому сьогодні ми тут. Я тут, щоб вам подякувати», – сказав лідер «Європейської солідарності».

Він наголосив, що головні наші перемоги ще попереду. «І ми з вами нікому не дамо зруйнувати ту державу, яку ми почали будувати в 2014 році і дуже багато зробили за 5 років», – зазначив п’ятий президент.

Порошенко наголосив, що одним із основних наших здобутків була розбудова армії. «Коли нам підсовували папірці як «гарантію» українського суверенітету, я завжди казав: надійним гарантом українського суверенітету, незалежності української держави є Збройні сили України. Наше з вами завдання – тримати порох сухим. І ми завжди будемо напоготові», – резюмує Петро Порошенко.

Як відомо, 14 жовтня відзначають День захисників та захисниць України. Також сьогодні Україна святкує День Українського козацтва і чергову річницю створення УПА. Крім того, віряни відзначають День святої Покрови Пресвятої Богородиці.

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