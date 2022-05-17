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    Наслідки ракетного удару по Одещині: пошкоджено бази відпочинку та 15 будинків (фото)

    Суттєвих руйнувань зазнали понад 15 приватних будинків - Наслідки ракетного удару по Одещині: пошкоджено бази відпочинку та 15 будинків (фото)
    Суттєвих руйнувань зазнали понад 15 приватних будинків
    фото: gp.gov.ua

    Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни

    Уранці 16 травня збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, завдали чергового удару по об’єктам туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі. Внаслідок ракетної атаки четверо мирних мешканців отримали множинні поранення, зокрема 6-річну дівчинку госпіталізовано до лікарні з тяжкими пораненнями, загиблих немає. Про це інформує Офіс генерального прокурора України.

    За попередніми даними, зруйновані та пошкодженні будівлі двох баз відпочинку. Суттєвих руйнувань зазнали понад 15 приватних будинків.

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    Наслідки ракетного удару по Одещині: пошкоджено бази відпочинку та 15 будинків (фото)
    Наслідки ракетного удару по Одещині: пошкоджено бази відпочинку та 15 будинків (фото)
    Наслідки ракетного удару по Одещині: пошкоджено бази відпочинку та 15 будинків (фото)
    Наслідки ракетного удару по Одещині: пошкоджено бази відпочинку та 15 будинків (фото)

    Будь-які військові об’єкти на даних територіях відсутні.

    За процесуального керівництва прокурорів Білгород-Дністровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

    Як повідомлялося, сьогодні вранці, 16 травня, російські війська завдали ракетного удару літаками стратегічної авіації по Одеській області.

    Також російська армія зосередила біля Чорного моря 60 крилатих ракет .

    Нагадаємо, на Одещині продовжується психологічний тиск на населення прикордонних з Придністров’ям районів щодо імовірної блокади регіону через припинення функціонування Дністровського мосту, по якому знов було завдано ракетної атаки.

    Увечері 10 травня стало відомо, що в Одесі знову чутні вибухи. Також рашисти вчетверте обстріляли міст через Дністровський лиман.

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    Теги: росія окупанти прокуратура армія війна Офіс Генерального прокурора військові розслідування Україна міст населення окупація #stoprussia
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    Наслідки ракетного удару по Одещині: пошкоджено бази відпочинку та 15 будинків (фото)