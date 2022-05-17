Наслідки ракетного удару по Одещині: пошкоджено бази відпочинку та 15 будинків (фото)
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни
Уранці 16 травня збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, завдали чергового удару по об’єктам туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі. Внаслідок ракетної атаки четверо мирних мешканців отримали множинні поранення, зокрема 6-річну дівчинку госпіталізовано до лікарні з тяжкими пораненнями, загиблих немає. Про це інформує Офіс генерального прокурора України.
За попередніми даними, зруйновані та пошкодженні будівлі двох баз відпочинку. Суттєвих руйнувань зазнали понад 15 приватних будинків.
Будь-які військові об’єкти на даних територіях відсутні.
За процесуального керівництва прокурорів Білгород-Дністровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Як повідомлялося, сьогодні вранці, 16 травня, російські війська завдали ракетного удару літаками стратегічної авіації по Одеській області.
Також російська армія зосередила біля Чорного моря 60 крилатих ракет .
Нагадаємо, на Одещині продовжується психологічний тиск на населення прикордонних з Придністров’ям районів щодо імовірної блокади регіону через припинення функціонування Дністровського мосту, по якому знов було завдано ракетної атаки.
Увечері 10 травня стало відомо, що в Одесі знову чутні вибухи. Також рашисти вчетверте обстріляли міст через Дністровський лиман.