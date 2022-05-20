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    Події в Україні

    На Луганщині росіяни ведуть активні бої, багато загиблих і зруйнованих будинків (фото)

    На Луганщині росіяни ведуть активні бої, багато загиблих і зруйнованих будинків (фото)
    фото: t.me/luhanskaVTSA

    За день 12 людей загинули в Сєвєродонецьку, ще одна людина – у Гірській громаді»

    Російські загарбники ведуть активні бої біля Лисичанська і Сєвєродонецька. За минулу добу в обласному центрі 12 загиблих, по Луганщині понад 60 зруйнованих будинків. Про це повідомив голова ОВА Луганщини Сергій Гайдай.

    «Противник веде наступальну операцію у районах населених пунктів Лисичанськ і Сєверодонецьк. Про це вже повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

    За день 12 людей загинули в Сєвєродонецьку, ще одна людина – у Гірській громаді», – написав Гайдай.

    Зазначається, що штурм Сєвєродонецька успіху не мав – росіяни зазнали втрат в особовому складі та відступили.

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    На Луганщині росіяни ведуть активні бої, багато загиблих і зруйнованих будинків (фото)
    На Луганщині росіяни ведуть активні бої, багато загиблих і зруйнованих будинків (фото)
    На Луганщині росіяни ведуть активні бої, багато загиблих і зруйнованих будинків (фото)
    На Луганщині росіяни ведуть активні бої, багато загиблих і зруйнованих будинків (фото)
    На Луганщині росіяни ведуть активні бої, багато загиблих і зруйнованих будинків (фото)
    На Луганщині росіяни ведуть активні бої, багато загиблих і зруйнованих будинків (фото)
    На Луганщині росіяни ведуть активні бої, багато загиблих і зруйнованих будинків (фото)
    На Луганщині росіяни ведуть активні бої, багато загиблих і зруйнованих будинків (фото)

    «На Луганщині загалом понад 60 зруйнованих будинків. Зокрема, в Лисичанську обстрілами пошкоджено 12 будинків, в Новодружеську – 14, в Привіллі – 17. Руйнуються й вигорають будинки. Подекуди цілими вулицями, як от у Нирковому – п’ять житлових господарств поспіль. У Золотому – шість, у Врубівці – три, ще три – в Рубіжному. Неможливо порахувати пошкодження у Тошківці, де тривають бойові дії», – повідомив Гайдай.

    Нагадаємо, розпочалась вісімдесят шоста доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Противник веде наступальну операцію у районах населених пунктів Лисичанськ і Сєверодонецьк.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    На Луганщині росіяни ведуть активні бої, багато загиблих і зруйнованих будинків (фото)