На Луганщині росіяни ведуть активні бої, багато загиблих і зруйнованих будинків (фото)

За день 12 людей загинули в Сєвєродонецьку, ще одна людина – у Гірській громаді»

Російські загарбники ведуть активні бої біля Лисичанська і Сєвєродонецька. За минулу добу в обласному центрі 12 загиблих, по Луганщині понад 60 зруйнованих будинків. Про це повідомив голова ОВА Луганщини Сергій Гайдай.

«Противник веде наступальну операцію у районах населених пунктів Лисичанськ і Сєверодонецьк. Про це вже повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

За день 12 людей загинули в Сєвєродонецьку, ще одна людина – у Гірській громаді», – написав Гайдай.

Зазначається, що штурм Сєвєродонецька успіху не мав – росіяни зазнали втрат в особовому складі та відступили.

«На Луганщині загалом понад 60 зруйнованих будинків. Зокрема, в Лисичанську обстрілами пошкоджено 12 будинків, в Новодружеську – 14, в Привіллі – 17. Руйнуються й вигорають будинки. Подекуди цілими вулицями, як от у Нирковому – п’ять житлових господарств поспіль. У Золотому – шість, у Врубівці – три, ще три – в Рубіжному. Неможливо порахувати пошкодження у Тошківці, де тривають бойові дії», – повідомив Гайдай.

Нагадаємо, розпочалась вісімдесят шоста доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Противник веде наступальну операцію у районах населених пунктів Лисичанськ і Сєверодонецьк.