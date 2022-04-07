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    Події в Україні

    Зеленський відзначив державними нагородами 171 військовослужбовця

    Зеленський відзначив державними нагородами 171 військовослужбовця - Зеленський відзначив державними нагородами 171 військовослужбовця
    Зеленський відзначив державними нагородами 171 військовослужбовця
    фото: president.gov.ua

    Президент нагородив військових Збройних Сил України та Головного управління розвідки

    Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 171 українського захисника. Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

    Президент відзначив державними нагородами 168 воїнів ЗСУ, та трьох військовослужбовців Головного управління розвідки.

    "І перед записом цього вечірнього звернення вже традиційно я підписав укази про відзначення наших героїв державними нагородами України. 168 військовослужбовців Збройних Сил. І троє військовослужбовців Головного управління розвідки", - повідомив Зеленський.

    Нагадаємо, у цьому ж відеозверненні президент наголосив, що Україна чекає від західних партнерів надання зброї, а також посилення санкцій проти агресивної Росії. Якщо цього не станеться, то це буде сигналом для РФ, що можна розпочинати нову криваву хвилю війни.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Зеленський відзначив державними нагородами 171 військовослужбовця