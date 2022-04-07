Зеленський відзначив державними нагородами 171 військовослужбовця
Президент нагородив військових Збройних Сил України та Головного управління розвідки
Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 171 українського захисника. Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.
Президент відзначив державними нагородами 168 воїнів ЗСУ, та трьох військовослужбовців Головного управління розвідки.
"І перед записом цього вечірнього звернення вже традиційно я підписав укази про відзначення наших героїв державними нагородами України. 168 військовослужбовців Збройних Сил. І троє військовослужбовців Головного управління розвідки", - повідомив Зеленський.
Нагадаємо, у цьому ж відеозверненні президент наголосив, що Україна чекає від західних партнерів надання зброї, а також посилення санкцій проти агресивної Росії. Якщо цього не станеться, то це буде сигналом для РФ, що можна розпочинати нову криваву хвилю війни.