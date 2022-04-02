Зеленський нагородив військовослужбовців Держслужби спецзв'язку

Президент дав нагороди для сімох військовослужбовців

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження семи військовослужбовців Держслужби спецзв'язку та захисту інформації. Двоє з них були нагороджені вже посмертно. Про це 2 квітня йшлося у відеозверненні глави держави.

«Вже традиційно підписав указ про нагородження наших захисників. Семи військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. З них двох – посмертно», – повідомив президент.

«Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну! Вічна вдячність нашим захисникам, нашим захисницям!», – сказав він.

Нагадаємо, «гауляйтери» можуть робити прописку у Ростові – глава держави до зрадників.

Крім того, Зеленський попередив російських призовників, що в Україні їх чекає гарантована смерть.

Також президент розповів деталі щодо домовленостей про евакуацію маріупольців: про що вдалося домовитися президенту.

А ше глава держави розповів про звільнені території.

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