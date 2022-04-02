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    Події в Україні

    Зеленський нагородив військовослужбовців Держслужби спецзв'язку

    Двоє бійців відзначені посмертно - Зеленський нагородив військовослужбовців Держслужби спецзв'язку
    Двоє бійців відзначені посмертно
    фото: Офіс президента

    Президент дав нагороди для сімох військовослужбовців

    Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження семи військовослужбовців Держслужби спецзв'язку та захисту інформації. Двоє з них були нагороджені вже посмертно. Про це 2 квітня йшлося у відеозверненні глави держави.

    «Вже традиційно підписав указ про нагородження наших захисників. Семи військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. З них двох – посмертно», – повідомив президент.

    «Вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну! Вічна вдячність нашим захисникам, нашим захисницям!», – сказав він.

    Нагадаємо, «гауляйтери» можуть робити прописку у Ростові – глава держави до зрадників.

    Крім того, Зеленський попередив російських призовників, що в Україні їх чекає гарантована смерть.

    Також президент розповів деталі щодо домовленостей про евакуацію маріупольців: про що вдалося домовитися президенту.

    А ше глава держави розповів про звільнені території.

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    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація указ #stoprussia
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    Зеленський нагородив військовослужбовців Держслужби спецзв'язку