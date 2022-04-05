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    Події в Україні

    Президент відзначив державними нагородами 152 військових

    Зеленський нагородив 152 українських героїв, із них трьох &ndash; посмертно - Президент відзначив державними нагородами 152 військових
    Зеленський нагородив 152 українських героїв, із них трьох – посмертно
    фото: Офіс президента

    Три українські герої отримали нагороди посмертно

    Президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 152 українських захисників, із них троє – посмертно. Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні.

    «Традиційно перед записом цього звернення я підписав указ про нагородження наших українських героїв. Державними нагородами відзначені 152 військовослужбовці Збройних Сил України, із них троє – посмертно», – сказав Зеленський.

    Нагадаємо, у суботу, 2 квітня, президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 131 захисника України.

    Також президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження семи військовослужбовців Держслужби спецзв'язку та захисту інформації. Двоє з них були нагороджені вже посмертно.

    Раніше стало відомо, що український прикордонник Роман Грибов, який прославився на увесь світ фразою про «російський воєнний корабель», отримав відзнаку «За заслуги перед Черкащиною».

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    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація державні нагороди указ #stoprussia
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    Президент відзначив державними нагородами 152 військових