Президент відзначив державними нагородами 131 бійця

Дев'ятеро воїнів нагороджені посмертно

У суботу, 2 квітня, президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 131 захисника України. Про це він повідомив під час свого звернення.

«Підписав указ про відзначення державними нагородами наших героїв – героїв нашої держави. 131 військовослужбовець Збройних Сил України, з них дев'ять – посмертно», – поінформував Володимир Зеленський.

Учора президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження семи військовослужбовців Держслужби спецзв'язку та захисту інформації. Двоє з них були нагороджені вже посмертно.

Як відомо, Зеленський розповів, що кожен із нас має зробити задля перемоги.

Крім того, президент жорстко відреагував на пропозицію переписати Державний Гімн.

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