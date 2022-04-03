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    Події в Україні

    Президент відзначив державними нагородами 131 бійця

    Глава держави підписав відповідний указ 2 квітня - Президент відзначив державними нагородами 131 бійця
    Глава держави підписав відповідний указ 2 квітня
    фото: Офіс президента

    Дев'ятеро воїнів нагороджені посмертно

    У суботу, 2 квітня, президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 131 захисника України. Про це він повідомив під час свого звернення.

    «Підписав указ про відзначення державними нагородами наших героїв – героїв нашої держави. 131 військовослужбовець Збройних Сил України, з них дев'ять – посмертно», – поінформував Володимир Зеленський.

    Учора президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження семи військовослужбовців Держслужби спецзв'язку та захисту інформації. Двоє з них були нагороджені вже посмертно.

    Як відомо, Зеленський розповів, що кожен із нас має зробити задля перемоги.

    Крім того, президент жорстко відреагував на пропозицію переписати Державний Гімн.

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    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація час указ #stoprussia
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    Президент відзначив державними нагородами 131 бійця