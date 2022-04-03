Президент відзначив державними нагородами 131 бійця
Дев'ятеро воїнів нагороджені посмертно
У суботу, 2 квітня, президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 131 захисника України. Про це він повідомив під час свого звернення.
«Підписав указ про відзначення державними нагородами наших героїв – героїв нашої держави. 131 військовослужбовець Збройних Сил України, з них дев'ять – посмертно», – поінформував Володимир Зеленський.
Учора президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження семи військовослужбовців Держслужби спецзв'язку та захисту інформації. Двоє з них були нагороджені вже посмертно.
Як відомо, Зеленський розповів, що кожен із нас має зробити задля перемоги.
Крім того, президент жорстко відреагував на пропозицію переписати Державний Гімн.