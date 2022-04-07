Бородянка є одним із найбільш зруйнованих міст Київщини – МВС

Місто Бородянка є одним із найбільш зруйнованих населених пунктів Київської області. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський під час престуру, організованого МВС для представників українських та іноземних ЗМІ.

«Наразі місто Бородянка – це одне з найбільш зруйнованих міст Київської області. Місцеві жителі розповідають про те, як літаки у перші дні війни заходили та ракетами з низької висоти обстрілювали ці будинки», – зазначив Монастирський.

Він також підкреслив, що рятувальникам ДСНС потрібен тиждень для того, щоби розібрати лише один зруйнований багатоповерховий будинок.

За словами міністра, рятувальники почали розбирати завали ще місяць тому, але ворог почав обстрілювати їх і їхню техніку.

«Рятувальники на наступний день знову повернулися і знову почали продовжувати розбори завалів. І можна було врятувати тих людей, які були під цими завалами... Проте рятувальники були знову обстріляні й після цього не мали доступу до цього місця. Ми розуміємо, що наразі вже живих людей тут не залишилося», – сказав він.

Монастирський наголосив, що це черговий злочин проти людяності, тому що тут немає військових об'єктів – лише житлові будинки та дитячий садок.

Радник міністра Антон Геращенко своєю чергою зазначив, що у місті близько 10 будинків, які обрушилися внаслідок влучання російських бомб.

Нагадаємо, раніше у мережу виклали жахливі кадри зруйнованої Бородянки. Відео невідомі оператори зняли на дрон з висоти пташиного польоту.

Селище Бородянка на Київщині п'ять днів тому звільнили від російських окупантів. Воно зруйноване майже повністю.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що найгірша ситуація щодо масових убивст, вчинених російськими військовими в Київській області – у Бородянці. Вона додала, що про злочини, скоєні в Бородянці, скоро будуть говорити у всьому світі.

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