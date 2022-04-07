  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Брехня росіянина в ООН: депутатка Бучанської міськради пояснила свої слова (відео)

    Російський дипломат зманіпулював матеріалом із опозиційного видання &laquo;Медуза&raquo;, виступаючи на засіданні Радбезу ООН - Брехня росіянина в ООН: депутатка Бучанської міськради пояснила свої слова (відео)
    Російський дипломат зманіпулював матеріалом із опозиційного видання «Медуза», виступаючи на засіданні Радбезу ООН
    фото з відкритих джерел

    Небензя намагався подати це як доказ того, що російські окупанти нібито не причетні до масових убивств мирних мешканців Бучі

    Депутатка Бучанської міськради Катерина Українцева пояснила свої слова виданню Медуза, в якому вона каже, що «при ній людей не розстрілювали».

    Нагадаємо, під час засідання Ради безпеки ООН 5 представник країни-агресора прочитав фрагмент інтерв'ю депутатки Бучанської міськради Катерини Українцевої виданню Медуза, в якому вона каже, що «при ній людей не розстрілювали». Небензя намагався подати це як доказ того, що російські окупанти нібито не причетні до масових убивств мирних мешканців Бучі.

    Кислиця, який виступав після Небензі, зауважив, що постпред Росії не став цитувати ту частину інтерв'ю, де Українцева розповідає, як окупанти кидали гранати в підвали, в яких ховалися люди: «Бувало так, що [російські] солдати передавали сухпайок у підвал, а потім кидали туди гранату».

    «Товариш Небензя спромігся процитувати інтерв'ю з ресурсу, який називається Медуза. Хотілося б запитати у товариша Небензі, а чому він не цитує його повністю? Дозвольте мені… Це про вашу гуманітарну допомогу, за якою летить граната», – сказав Кислиця і прочитав інший фрагмент публікації.

    У коментарі телеканалу Настоящее время Українцева пояснила: вона сказала, що «при ній людей не розстрілювали», тому що евакуювалася 11 числа і перебувала в центрі Бучі, а не на Яблонській і не на Стіколці. Але росіяни тепер виривають цю фразу з контексту і перекручують. Депутатка наголосила, що, хоча особисто не бачила вбивств, чула про злочини окупантів від прямих свідків.

    Як відомо, звільнені від окупантів міста Буча та Гостомель перетворилися на картинку із постапокаліптичного фільму жахів.

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти ООН війна Буча Україна окупація Сергій Кислиця #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Брехня росіянина в ООН: депутатка Бучанської міськради пояснила свої слова (відео)