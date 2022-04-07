Брехня росіянина в ООН: депутатка Бучанської міськради пояснила свої слова (відео)

Небензя намагався подати це як доказ того, що російські окупанти нібито не причетні до масових убивств мирних мешканців Бучі

Депутатка Бучанської міськради Катерина Українцева пояснила свої слова виданню Медуза, в якому вона каже, що «при ній людей не розстрілювали».

Нагадаємо, під час засідання Ради безпеки ООН 5 представник країни-агресора прочитав фрагмент інтерв'ю депутатки Бучанської міськради Катерини Українцевої виданню Медуза, в якому вона каже, що «при ній людей не розстрілювали». Небензя намагався подати це як доказ того, що російські окупанти нібито не причетні до масових убивств мирних мешканців Бучі.

Кислиця, який виступав після Небензі, зауважив, що постпред Росії не став цитувати ту частину інтерв'ю, де Українцева розповідає, як окупанти кидали гранати в підвали, в яких ховалися люди: «Бувало так, що [російські] солдати передавали сухпайок у підвал, а потім кидали туди гранату».

«Товариш Небензя спромігся процитувати інтерв'ю з ресурсу, який називається Медуза. Хотілося б запитати у товариша Небензі, а чому він не цитує його повністю? Дозвольте мені… Це про вашу гуманітарну допомогу, за якою летить граната», – сказав Кислиця і прочитав інший фрагмент публікації.

У коментарі телеканалу Настоящее время Українцева пояснила: вона сказала, що «при ній людей не розстрілювали», тому що евакуювалася 11 числа і перебувала в центрі Бучі, а не на Яблонській і не на Стіколці. Але росіяни тепер виривають цю фразу з контексту і перекручують. Депутатка наголосила, що, хоча особисто не бачила вбивств, чула про злочини окупантів від прямих свідків.

Як відомо, звільнені від окупантів міста Буча та Гостомель перетворилися на картинку із постапокаліптичного фільму жахів.