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    Події в Україні

    Зеленський звернувся до грузинів: «Дійте! Ми вам допоможемо!»

    Президент України підтримав Грузію на шляху до ЄС - Зеленський звернувся до грузинів: «Дійте! Ми вам допоможемо!»
    Президент України підтримав Грузію на шляху до ЄС
    фото: Офіс президента

    «Вдячний синам Грузії, які разом з нашими воїнами борються проти Росії»

    Президент України Володимир Зеленський увечері 24 червня виступив зі зверненням до народу Грузії.

    «Я вдячний синам Грузії, які разом з нашими воїнами борються проти Росії. Їхні подвиги – це наші спільні подвиги. Їхні рани – це наші рани. І наша перемога буде перемогою кожного з них, кожного з вас! Вчора Україна стала кандидатом на вступ у Євросоюз. Грузіє, ви на цьому шляху. Дійте! Ми вам допоможемо!», – сказав він.

    Нагадаємо, у Тбілісі мітингують незадоволені прихильники євроінтеграції. Учасники виступають за входження країни до Євросоюзу, а також звинувачують владу в тому, що вона нібито заважає цьому процесу.

    До слова, 23 червня Єврорада відмовилася надати Грузії статус кандидата на входження до ЄС, залишивши «європейську перспективу». Країні дали можливість «виправитися» до кінця року після виконання низки реформ.

    В опозиції це сприйняли як провал роботи грузинського уряду та правлячої партії «Грузинська мрія», і вимагають дострокових виборів. В уряді звинуватили опозицію у саботажі.

    Напередодні стало відомо, коли Грузія зможе отримати статус кандидата на вступ у ЄС: відповідь Євроради.

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    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський звернувся до грузинів: «Дійте! Ми вам допоможемо!»