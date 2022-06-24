Резніков розповів про «безлімітний ресурс» ворогів

Кілька одиниць Himars при можуть завдати «правильне ураження по правильних цілях»

Росія застосовує по ЗСУ до тисячі снарядів на годину

Російські війська в бойових діях застосовують по Збройних силах України до тисячі снарядів на годину. Про це повідомив у інтерв’ю міністр оборони Олексій Рєзніков телеканалу Freedom.

За його словами, західна артилерія вже сильно змінює картину боїв, однак у противника фактично безлімітний ресурс на боєприпаси.

«Росіяни використовують до тисячі снарядів протягом однієї години, намагаючись придушити психологічний стан наших військових... Тисячу снарядів на годину, вони висипають безлімітний ресурс сьогодні, на жаль», – підкреслив Резніков.

Він також зазначив, що українській стороні доводиться застосовувати тактику точкового ураження, тому десятки гаубиць або кілька одиниць Himars при правильному використанні можуть завдати «правильне ураження по правильних цілях».

Нагадаємо, американські Himars вже знищують російських окупантів: перші кадри.

Як відомо, 23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що американські ракетні артилерійські системи Himars прибули в Україну.

До слова, 1 червня Пентагон опублікував список зброї 11-ого пакету військової допомоги, яку нададуть Україні. Серед них реактивні системи залпового вогню Himars M142.

А 15 червня Білий дім оголосив про нову військову допомогу Україні на суму приблизно $1 млрд, включно із протикорабельними ракетними системами, артилерійськими ракетами та снарядами для гаубиць.

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