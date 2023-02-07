Землетрус у Туреччині забрав тисячі життів, на Харківщині через обстріли горіла поліклініка: головне за ніч

Триває 349-тя доба повномасштабної війни Росії проти України

Чотири області попали під обстріли, у Вовчанську горіла поліклініка, Зеленський знову анонсує кадрові зміни, а в Туреччині та Сирії сталися жахливі землетруси. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 7 лютого.