Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Землетрус у Туреччині забрав тисячі життів, на Харківщині через обстріли горіла поліклініка: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Землетрус у Туреччині забрав тисячі життів, на Харківщині через обстріли горіла поліклініка: головне за ніч
фото: AFP

Триває 349-тя доба повномасштабної війни Росії проти України

Чотири області попали під обстріли, у Вовчанську горіла поліклініка, Зеленський знову анонсує кадрові зміни, а в Туреччині та Сирії сталися жахливі землетруси. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 7 лютого.

Теги: обстріл землетрус кадрові зміни трагедія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Туреччину та Сирію сколихнув землетрус. Багато загиблих та поранених (відео)
Туреччину та Сирію сколихнув землетрус. Багато загиблих та поранених (відео)
Вчора, 08:51
У Туреччині сталися ще два потужних землетруси (відео)
У Туреччині сталися ще два потужних землетруси (відео)
Вчора, 12:55
Будинки падають прямо на очах. Нові відео землетрусу в Туреччині
Будинки падають прямо на очах. Нові відео землетрусу в Туреччині
Вчора, 12:33

Події в Україні

Землетрус у Туреччині забрав тисячі життів, на Харківщині через обстріли горіла поліклініка: головне за ніч
Землетрус у Туреччині забрав тисячі життів, на Харківщині через обстріли горіла поліклініка: головне за ніч
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
Окупанти облаштували свій шпиталь у психлікарні на Херсонщині
Окупанти облаштували свій шпиталь у психлікарні на Херсонщині
ЗСУ знищили російського генерала-десантника
ЗСУ знищили російського генерала-десантника
Росія поспішає з початком вирішального наступу – ISW
Росія поспішає з початком вирішального наступу – ISW
Чиновникам заборонили літати на гелікоптерах до кінця розслідування трагедії в Броварах – Клименко
Чиновникам заборонили літати на гелікоптерах до кінця розслідування трагедії в Броварах – Клименко

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
День народження першої леді: найкращі образи Зеленської (фото)
27K
У сусідніх із Україною країнах також стався землетрус
22K
День народження першої леді: цікаві факти з життя Зеленської (фото)
18K
У Туреччині сталися ще два потужних землетруси (відео)
16K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
14K
Мер Філатов розпорядився своєю винагородою за викриття рекордного хабара

Новини

Окупанти проводять перегрупування на окремих напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:07
Відвів літак від житлових будинків: історія загиблого пілота-аса
Сьогодні, 01:00
ПЦУ розгляне календарну реформу в травні
Вчора, 21:33
В обхід санкцій: як друзі Путіна продовжують отримувати мільйони
Вчора, 21:25
«Зливав» росіянам дані про наступальні операції ЗСУ: СБУ затримала злочинця
Вчора, 16:21
Путін відправив Лаврова у турне. Перша зупинка – Ірак
Вчора, 16:04

Прес-релізи

34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
34% киян у грудні не передали показання: Як це впливає на коректність розрахунків за спожиту електроенергію?
2 лютого, 12:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту