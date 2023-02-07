Землетрус у Туреччині забрав тисячі життів, на Харківщині через обстріли горіла поліклініка: головне за ніч
Триває 349-тя доба повномасштабної війни Росії проти України
Чотири області попали під обстріли, у Вовчанську горіла поліклініка, Зеленський знову анонсує кадрові зміни, а в Туреччині та Сирії сталися жахливі землетруси. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 7 лютого.
- Зеленський анонсував кадрові зміни керівників обласних військових адміністрацій. Особливо це стосуватиметься прикордонних та прифронтових регіонів.
- Світ сколихнула жахлива трагедія в Туреччині та Сирії. Потужні землетруси забрали житті понад 4 тис. осіб.
- Протягом минулої доби противник завдав шість ракетних та 24 авіаційних удари. Під обстріли попали цивільні об’єкти Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Херсонської областей.
- Окупанти обстріляли Вовчанську поліклініку. На щастя, обійшлося без постраждалих.
- У штаті Нью-Йорк стався найсильніший землетрус за останні 40 років.
Коментарі — 0