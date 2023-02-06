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Туреччину та Сирію сколихнув землетрус. Багато загиблих та поранених (відео)

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Туреччину та Сирію сколихнув землетрус. Багато загиблих та поранених (відео)
фото: NafuTogo/twitter.com

У Туреччині оголошено найвищий рівень тривоги, який передбачає міжнародну допомогу

У понеділок, 6 лютого, на півдні Туреччини та півночі Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Внаслідок стихійного лиха загинули щонайменше 207 людей в обох країнах, сотні  отримали поранення. Очікується, що їхня кількість зросте, пише Associated Press.

Зазначається, що о 4:17 за місцевим часом стались перші поштовхи на глибині 7 км. Після землетрусу було зафіксовано 32 афтершоки, магнітуда найсильнішого становила 6,6. Поштовхи відчули також у Єгипті, Лівані та Іраці.

У Туреччині оголошено найвищий рівень тривоги, який передбачає міжнародну допомогу. Турецьке агентство з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій повідомило про загибель 76 людей і понад 440  отримали поранення.

МНС Туреччини готує допомогу постраждалим провінціям. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив у Twitter, що пошуково-рятувальні групи були негайно направлені в райони, які постраждали від землетрусу. Наразі триває пошук поранених.

Жертвами у Сирії стали щонайменше 111 людей, понад 500 поранені. У Сирії землетрус розтрощив контрольовані опозицією регіони, в яких проживає приблизно 4 мільйони людей. Вони переїхали туди з інших районів країни через війну. 

Нагадаємо, внаслідок землетрусу у Туреччині впала багатоповерхівка. 

Теги: стихійні лиха Туреччина землетрус

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