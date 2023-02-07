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У штаті Нью-Йорк стався найсильніший землетрус за останні 40 років

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У штаті Нью-Йорк стався найсильніший землетрус за останні 40 років
фото: Pixabay

Жодних повідомлень про жертви та руйнування отримано не було

В американському штаті Нью-Йорк було зафіксовано землетрус магнітудою 3,8 бала. Це найпотужніший землетрус, зареєстрований у цьому регіоні за останні 40 років, попри не надто високу магнітуду. Про це повідомляє NBC.

Стихійне лихо сталося 6 лютого, неподалік міста Буффало, штат Нью-Йорк. Епіцентр знаходився на глибині трьох кілометрів.

Виконавчий директор округу Ері Марк Полонкарц заявив, що жодних повідомлень про жертви та руйнування отримано не було.

Сейсмолог Національного інформаційного центру із землетрусів Яареб Альтавіль наголосив, що північно-східні землетруси «відбуваються постійно і можуть статися будь-де у будь-який час».

Також у повідомленні зазначається, що в регіоні Західна Сенека з 1983 року сталося 24 землетруси магнітудою понад 2,5, але в понеділок стався найсильніший із них.

Нагадаємо, що 6 лютого поблизу міста Газіантеп у Туреччині стався руйнівний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, зачепивши навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані.

Приблизно через 12 годин у Туреччині сталися ще два потужних землетруси. Зазначається, що землетрус відчувався в багатьох містах Туреччини. Епіцентр був у районі Ельбістан Кахраманмараш.

Також потужний землетрус охопив Тайвань, його сила сягнула 5,1 бала.

Теги: США стихійні лиха землетрус

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