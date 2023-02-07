У штаті Нью-Йорк стався найсильніший землетрус за останні 40 років

Жодних повідомлень про жертви та руйнування отримано не було

В американському штаті Нью-Йорк було зафіксовано землетрус магнітудою 3,8 бала. Це найпотужніший землетрус, зареєстрований у цьому регіоні за останні 40 років, попри не надто високу магнітуду. Про це повідомляє NBC.

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Стихійне лихо сталося 6 лютого, неподалік міста Буффало, штат Нью-Йорк. Епіцентр знаходився на глибині трьох кілометрів.

Виконавчий директор округу Ері Марк Полонкарц заявив, що жодних повідомлень про жертви та руйнування отримано не було.

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Сейсмолог Національного інформаційного центру із землетрусів Яареб Альтавіль наголосив, що північно-східні землетруси «відбуваються постійно і можуть статися будь-де у будь-який час».

Також у повідомленні зазначається, що в регіоні Західна Сенека з 1983 року сталося 24 землетруси магнітудою понад 2,5, але в понеділок стався найсильніший із них.

Нагадаємо, що 6 лютого поблизу міста Газіантеп у Туреччині стався руйнівний землетрус магнітудою 7,8. Він став найпотужнішим у Туреччині за останні понад 80 років, зачепивши навіть Сирію. Поштовхи були відчутні також на Кіпрі, у Єгипті та Лівані.

Приблизно через 12 годин у Туреччині сталися ще два потужних землетруси. Зазначається, що землетрус відчувався в багатьох містах Туреччини. Епіцентр був у районі Ельбістан Кахраманмараш.

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Також потужний землетрус охопив Тайвань, його сила сягнула 5,1 бала.