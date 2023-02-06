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У Туреччині щойно стався ще один потужний землетрус (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Туреччині щойно стався ще один потужний землетрус (відео)

Новий землетрус був магнітудою 7,8

Близько 12:24 за київським часом у Туреччині зафіксовано новий землетрус магнітудою 7,8. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що землетрус відчувався в багатьох містах Туреччини. Епіцентр був у районі Ельбістан Кахраманмараш.

Нагадаємо, що у Туреччині оголошено найвищий рівень тривоги, який передбачає міжнародну допомогу.

Загальна кількість загиблих від землетрусу, який стався вночі, в Туреччині збільшилася до 912 осіб, наразі поранено 5385 осіб, понад 2800 будинків зруйновано, прогнозувати точну кількість жертв зараз неможливо. Десятки людей все ще перебувають під завалами. Про загиблих повідомляють у 10 провінціях Туреччини.

Як повідомляють ЗМІ, землетруси такого масштабу трапляються рідко. У середньому в будь-якій точці світу настільки потужні поштовхи відбуваються менш як п'ять разів на рік. За останні 25 років у Туреччині сталося сім землетрусів магнітудою 7,0 або більше.

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Теги: землетрус Туреччина стихійні лиха

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