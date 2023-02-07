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Напруга між США та Китаєм через кулю-шпигуна: глава Держдепартаменту вирушить до Пекіна у слушний час

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Напруга між США та Китаєм через кулю-шпигуна: глава Держдепартаменту вирушить до Пекіна у слушний час
Китайська повітряна куля-шпигун поблизу штату Південна Кароліна, США
Фото: Associated Press

У Білому домі вважають недоречним візіт дерсекретаря Блінкена до Пекіну на тлі нещодавнього інциденту

Інцидент з китайським шпигунським аеростатом, який був помічений у небі США, ускладнює й без того непрості відносини між Вашингтоном і Пекіном. Однак у Білому домі й надалі вважають за необхідне посилювати діалог. Про це заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, переда Укрінформ.

«Очевидно, що цей інцидент не допоміг процесу (поліпшення відносин – ред.)», – зауважив Кірбі, констатувавши, що взаємини між Сполученими Штатами й Китаєм і до цього були напруженими.

«Для держсекретаря Блінкена зараз просто недоречно відвідувати Пекін на тлі такого кричущого порушення нашого суверенного повітряного простору», – наголосив представник Білого дому.

У Вашингтоні переконані, що зараз не час для дискусій віч-на-віч, щоб обговорювати широкі дипломатичні питання. Очільник Держдепартаменту вирушить до Пекіна, коли для цього настане слушний момент.

Також у Білому домі підкреслюють, що в підходах президента Америки Джо Байдена нічого не змінилося: відносини між США та Китаєм і досі дуже важливі – вочевидь, одні з найбільш значущих у сучасному світі.

«Президент продовжує розглядати це як стратегічну конкуренцію», – додав представник адміністрації, наголосивши, що Вашингтон не прагне конфлікту з Пекіном.

Нагадаємо, китайську кулю виявили кілька днів тому. Одне з місць, де її помітили, було над Монтаною. Там розташовані 150 шахт міжконтинентальних балістичних ракет. Тож практично одразу експерти та аналітики заговорили про шпигунську місію заблудшого аеростату.

Як повідомлялося, нещодавно американський генерал Майк Мініхан розіслав командирам службовий лист, у якому закликав готуватися до війни з Китаєм у 2025 році.

До слова, США не виключають можливості введення санкцій проти цієї країни.

Теги: Китай США Ентоні Блінкен

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