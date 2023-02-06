Окупанти обстріляли Вовчанськ: горить поліклініка

За попередньою інформацією, поранених та загиблих немає.

Ввечері 6 лютого росіяни обстріляли Вовчанськ на Харківщині. Загорівся дах місцевої поліклініки. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Щойно, під час обстрілу в Вовчанську уламки пошкодили будівлю і дві автівки. Горить будівля поліклініки», – йдеться в повідомленні.

За інформацією від «Суспільне Харків», що посилається на власні джерела у силових структурах, пожежу вже загасили. Уламками побило дві автівки екстреної медичної допомоги.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Обстріл стався близько 19:30. Станом на зараз постраждалих або загиблих немає.

Нагадаємо, що триває 348 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав п’ять ракетних та 12 авіаційних ударів. Здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах населених пунктів Гола Пристань та Херсон. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, є жертви серед цивільного населення. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.