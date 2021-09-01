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    Жахлива ДТП на Кіровоградщині забрала життя 27-річної дівчини (фото)

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    Вирішується питання щодо затримання водійки Mazda - Жахлива ДТП на Кіровоградщині забрала життя 27-річної дівчини (фото)
    Вирішується питання щодо затримання водійки Mazda
    Фото: novosti.kr.ua

    Постраждала загинула на місці через важкі тілесні ушкодження

    У Світловодську в результаті ДТП загинула 27-річна дівчина, повідомляють Новини Кірoвoградщини.

    Як повідомила речниця ГУ Нацполіції області Віталіна Бевзенко, дорожньо-транспортна пригода сталася 1 вересня близько 4 години ранку.

    «Водійка автомобіля Mazda допустила виїзд за межі проїжджої частини з подальшим виїздом на пішохідну доріжку і допустила наїзд на перехожу. Потерпіла 1994 року народження отримала тілесні ушкодження та загинула на місці», –.зазначила вона.

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    Жахлива ДТП на Кіровоградщині забрала життя 27-річної дівчини (фото)
    Жахлива ДТП на Кіровоградщині забрала життя 27-річної дівчини (фото)
    Жахлива ДТП на Кіровоградщині забрала життя 27-річної дівчини (фото)
    Жахлива ДТП на Кіровоградщині забрала життя 27-річної дівчини (фото)

    У поліції додали, що інформацію за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2. ст. 286 Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання щодо затримання водійки автомобіля Mazda в порядку ст. 208 Кримінально-проціесуального кодексу України.

    Напередодні на Прикарпатті зіткнулися два автомобілі: є жертви.

    Нагадаємо, українська сім’я потрапила у ДТП в Австрії, загинула дитина.

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    Теги: ДТП водій Кіровоградщина поліція
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    Жахлива ДТП на Кіровоградщині забрала життя 27-річної дівчини (фото)