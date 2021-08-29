На Прикарпатті зіткнулися два автомобілі: є жертви

Правоохоронці Прикарпаття розслідують ДТП, де загинула одна особа, а ще п'ятеро - постраждали

Двох водіїв медики перевіряють на стан сп’яніння

На Прикарпатті сталося ДТП з летальним наслідком. Один із водіїв виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим автомобілем. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

«Як попередньо встановили правоохоронці, автомобіль «Рено Кенго» виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з автомобілем «ГАЗ 2410», - відзначає поліція.

Внаслідок ДТП на місці загинула пасажирка автомобілю «ГАЗ». Водій транспорту отримав легкі тілесні ушкодження.

До медичного закладу було госпіталізовано водія «Рено Кенго», двох дорослих пасажирів й двох неповнолітніх. Інформація щодо їх стану не уточнюється.

«Двох водіїв медики перевіряють на стан сп’яніння. На місці події продовжують працювати слідчі, група реагування патрульної поліції, а також рятувальники», - додає пресслужба.

Нагадаємо, відомий український рекордсмен разом з донькою розбився у ДТП.

Також, внаслідок перекидання автобуса в Києві постраждали чотири дитини.

У Запорізькій області, на автодорозі «Харків-Сімферополь» сталася аварія, в якій загинуло 4 людини, з них 2 дітей, ще 2 людини госпіталізовані.