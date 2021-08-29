На Прикарпатті зіткнулися два автомобілі: є жертви
Двох водіїв медики перевіряють на стан сп’яніння
На Прикарпатті сталося ДТП з летальним наслідком. Один із водіїв виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим автомобілем. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
«Як попередньо встановили правоохоронці, автомобіль «Рено Кенго» виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з автомобілем «ГАЗ 2410», - відзначає поліція.
Внаслідок ДТП на місці загинула пасажирка автомобілю «ГАЗ». Водій транспорту отримав легкі тілесні ушкодження.
До медичного закладу було госпіталізовано водія «Рено Кенго», двох дорослих пасажирів й двох неповнолітніх. Інформація щодо їх стану не уточнюється.
«Двох водіїв медики перевіряють на стан сп’яніння. На місці події продовжують працювати слідчі, група реагування патрульної поліції, а також рятувальники», - додає пресслужба.
Нагадаємо, відомий український рекордсмен разом з донькою розбився у ДТП.
Також, внаслідок перекидання автобуса в Києві постраждали чотири дитини.
У Запорізькій області, на автодорозі «Харків-Сімферополь» сталася аварія, в якій загинуло 4 людини, з них 2 дітей, ще 2 людини госпіталізовані.