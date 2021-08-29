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    На Прикарпатті зіткнулися два автомобілі: є жертви

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    Правоохоронці Прикарпаття розслідують ДТП, де загинула одна особа, а ще п'ятеро - постраждали - На Прикарпатті зіткнулися два автомобілі: є жертви
    Правоохоронці Прикарпаття розслідують ДТП, де загинула одна особа, а ще п'ятеро - постраждали
    Фото: Нацполіція

    Двох водіїв медики перевіряють на стан сп’яніння

    На Прикарпатті сталося ДТП з летальним наслідком. Один із водіїв виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іншим автомобілем. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

    «Як попередньо встановили правоохоронці, автомобіль «Рено Кенго» виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з автомобілем «ГАЗ 2410», - відзначає поліція.

    Внаслідок ДТП на місці загинула пасажирка автомобілю «ГАЗ». Водій транспорту отримав легкі тілесні ушкодження.

    До медичного закладу було госпіталізовано водія «Рено Кенго», двох дорослих пасажирів й двох неповнолітніх. Інформація щодо їх стану не уточнюється.

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    На Прикарпатті зіткнулися два автомобілі: є жертви
    На Прикарпатті зіткнулися два автомобілі: є жертви
    На Прикарпатті зіткнулися два автомобілі: є жертви
    Фото: Нацполіція

    «Двох водіїв медики перевіряють на стан сп’яніння. На місці події продовжують працювати слідчі, група реагування патрульної поліції, а також рятувальники», - додає пресслужба.

    Нагадаємо, відомий український рекордсмен разом з донькою розбився у ДТП.

    Також, внаслідок перекидання автобуса в Києві постраждали чотири дитини.

    У Запорізькій області, на автодорозі «Харків-Сімферополь» сталася аварія, в якій загинуло 4 людини, з них 2 дітей, ще 2 людини госпіталізовані.

    Теги: ДТП Івано-Франківщина водій автомобіль аварія рятувальники поліція
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    На Прикарпатті зіткнулися два автомобілі: є жертви