На проспекті Перемоги п’яний водій влаштував велику автотрощу (фото)



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Автомобілі отримали серйозні механічні пошкодження Фото: Патрульна поліція Києва

У ДТП потрапили шість автомобілів

Днями сталася велика ДТП на проспекті Перемоги в Києві, в результаті якої пошкоджень зазнали шість автомобілів.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

«За попередньою інформацією, водій автомобіля Rover не був уважним за кермом, не оцінив дорожньої обстановки, не обрав безпечної швидкості руху, безпечної дистанції для руху та скоїв зіткнення з транспортним засобом Volkswagen. Внаслідок некерованого руху, спричиненого зіткненням вищевказаних авто, механічних пошкоджень зазнали ще 4 автівки: Daewoo, Chevrolet, Skoda та Renault», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, спілкуючись з 38-річним керманичем Rover, інспектори помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп’яніння, результат - 1,60 проміле, що перевищує дозволений рівень майже у 8 разів.

На керманича поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та протокол за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП).

Також під час оформлення автопригоди патрульні виявили у двох учасників ДТП, а саме водіїв автомобілів Skoda та Volkswagen, відсутність поліса (договору) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката «Зелена картка»), через що на кермувальників були винесені постанови за ч. 1 ст. 126.