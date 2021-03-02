Житомир не зупинятиме громадський транспорт, попри «червону» зону карантину

Пасажирів просять під час користування громадським транспортом дотримуватись маскового режиму

Міськрада Житомира вирішала не обмежуватимуть роботу міського транспорту, незважаючи на запровадження «червоної» зони карантину.

Про це повідомляє пресслужба міськради.

«Управління транспорту і зв’язку міської ради інформує, попри «червону» зону міський громадський транспорт надалі працюватиме у звичайному режимі», – йдеться в повідомленні.

Пасажирів просять під час користування громадським транспортом дотримуватись маскового режиму.

Нагадаємо, з 3 березня у Житомирській області вступлять в силу обмеження «червоної» зони.

У «червоній» зоні діють жорсткі обмеження, як під час січневого локдауну: заборонено працювати закладам харчування, розважальним закладам, ТРЦ, кінотеатрам, театрам, закладам освіти (крім дитячих садочків і перших класів у школах), спортзалам, ринкам.

Однак працюватимуть банки, аптеки, заправки, ветеринарні магазини, всі продовольчі магазини.

Зазначимо, що наразі до «червоної» зони карантину потрапили ще дві області: Івано-Франківська та Чернівецька.

Нагадаємо, із 24 лютого в Україні почав діяти адаптивний карантин.