В Київській області виявлено 231 хворих на Covid-19. Найгірша ситуація – у Білій Церкві

Минулої доби в регіоні померло девʼять осіб, інфікованих коронавірусом

Учора, 1 березня, в Київській області виявлено 231 випадок зараження коронавірусом. Девʼять людей померло від ускладнень, викликаних захворюванням. Про це повідомили в Київській обласній державній адміністрації.

По районах області захворюваність розподілилася наступним чином:

Білоцерківський район – 75;

Обухівський район – 58;

Бориспільський район – 32;

Броварський район – 24;

Фастівський район – 18;

Вишгородський район – 15;

Бучанський район – 9;

За минулу добу одужали від коронавірусу 213 жителів Київщини. Надійшло повідомлення про дев'ять летальних випадків, пов'язаних з Covid-19. Померло двоє чоловіків – 54 і 67 років і сім жінок у віці від 50 до 81 року.

Нагадаємо, що у країні почалась масова вакцинація населення. У Київській області 1 березня вакцинувалось 159 осіб, 50 з них – медики.

Сьогодні щеплення від Covid-19 зробив президент Володимир Зеленський.

Вчора білоцерківський міський голова Геннадій Дикий повідомив про дефіцит місць для хворих на Covid-19. За словами чиновника, три міські лікарні заповнені коронавірусними хворими на 90-100%.