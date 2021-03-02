В Київській області виявлено 231 хворих на Covid-19. Найгірша ситуація – у Білій Церкві
Найбільше захворювань зафіксовано в Білоцерківському районі, найменше – Фото з відкритих джерел
Минулої доби в регіоні померло девʼять осіб, інфікованих коронавірусом
Учора, 1 березня, в Київській області виявлено 231 випадок зараження коронавірусом. Девʼять людей померло від ускладнень, викликаних захворюванням. Про це повідомили в Київській обласній державній адміністрації.
По районах області захворюваність розподілилася наступним чином:
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Білоцерківський район – 75;
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Обухівський район – 58;
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Бориспільський район – 32;
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Броварський район – 24;
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Фастівський район – 18;
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Вишгородський район – 15;
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Бучанський район – 9;
За минулу добу одужали від коронавірусу 213 жителів Київщини. Надійшло повідомлення про дев'ять летальних випадків, пов'язаних з Covid-19. Померло двоє чоловіків – 54 і 67 років і сім жінок у віці від 50 до 81 року.
Нагадаємо, що у країні почалась масова вакцинація населення. У Київській області 1 березня вакцинувалось 159 осіб, 50 з них – медики.
Сьогодні щеплення від Covid-19 зробив президент Володимир Зеленський.
Вчора білоцерківський міський голова Геннадій Дикий повідомив про дефіцит місць для хворих на Covid-19. За словами чиновника, три міські лікарні заповнені коронавірусними хворими на 90-100%.