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    «Укрзалізниця» призупинить продаж квитків ще до двох областей

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    &laquo;Укрзалізниця&raquo; призупиняє продаж квитків на Буковину та Житомирщину - «Укрзалізниця» призупинить продаж квитків ще до двох областей
    «Укрзалізниця» призупиняє продаж квитків на Буковину та Житомирщину
    Фото: АР

    Попередньо нові обмеження діятимуть з 7 до 12 березня

    Компанія «Укрзалізниця» призупиняє продаж квитків на потяги у Житомирській та Чернівецькій областях ㅡ напередодні ці регіони потрапили до «червоної» зони карантину. Про це пише «Інтерфакс Україна».

    За рішенням комісії з надзвичайних ситуацій продаж квитків з та до Житомирської та Чернівецької областей призупинили з 7 до 12 березня з можливістю продовження до кінця дії посиленого карантину.

    Після 7 березня у цих регіонах також будуть обмежені висадка і посадка за вже придбаними квитками, однак пасажири зможуть виходити на станціях за маршрутом, що перебувають за межами «червоної» зони.

    Також в «Укрзалізниця» проводить перемовини з облдержадміністраціями щодо призначення спецрейсів для пасажирів із «червоної зони» карантину.

    Нагадаємо, це вже третя область України, де «Укрзалізниця» припинить висадку і посадку пасажирів через карантинні обмеження, раніше перевізник тимчасово припинив продаж на потяги до Івано-Франківської області.

    Через зростання захворюваності на Covid-19 у Житомирській області цієї середи, 3 березня, запроваджують обмеження «червоної» зони карантину.

    Як відомо, із 24 лютого в Україні почав діяти адаптивний карантин.

    Також відомо, що «Укрзалізниця» запровадить нову модель організації пасажирських перевезень.

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    Теги: Укрзалізниця потяг залізниця Житомирщина Чернівецька область карантин транспорт
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