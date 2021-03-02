«Укрзалізниця» призупинить продаж квитків ще до двох областей

За рішенням продаж квитків з та до Житомирської та Чернівецької областей призупинили з 7 до 12 березня з можливістю продовження до кінця дії посиленого карантину.

Після 7 березня у цих регіонах також будуть обмежені висадка і посадка за вже придбаними квитками, однак пасажири зможуть виходити на станціях за маршрутом, що перебувають за межами «червоної» зони.

Також в «Укрзалізниця» проводить перемовини з облдержадміністраціями щодо призначення спецрейсів для пасажирів із «червоної зони» карантину.

Нагадаємо, це вже третя область України, де «Укрзалізниця» припинить висадку і посадку пасажирів через карантинні обмеження, раніше перевізник тимчасово припинив продаж на потяги до Івано-Франківської області.

Через зростання захворюваності на Covid-19 у Житомирській області цієї середи, 3 березня, запроваджують обмеження «червоної» зони карантину.

Як відомо, із 24 лютого в Україні почав діяти адаптивний карантин.

Також відомо, що «Укрзалізниця» запровадить нову модель організації пасажирських перевезень.