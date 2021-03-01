Житомирщина із 3 березня стане «червоною»

У «червоній» зоні діятимуть жорсткі обмеження, як під час січневого локдауну

За останні чотири тижні динаміка захворюваності в області збільшилась втричі

Через зростання захворюваності на Covid-19 у Житомирській області цієї середи, 3 березня, запроваджують обмеження «червоної» зони карантину.

Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає міністр уряду Олег Немчінов.

Очільник Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко пояснює, що посилення карантину необхідне через збільшення рівня захворюваності.

«За останній тиждень на Житомирщині здійснено майже 6 тисяч ПЛР-тестувань, із них половина виявилася позитивними. За останні чотири тижні динаміка захворюваності в області збільшилась втричі – від 900 до більш ніж 2700 хворих», – написав він.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, 26-28 лютого в області перевищує норму рівень госпіталізацій. Станом на 28 лютого в області фіксують 74,3 госпіталізації на 100 тисяч населення, а норма має бути менш ніж 60 госпіталізацій.

У «червоній» зоні діятимуть жорсткі обмеження, як під час січневого локдауну: заборонено працювати закладам харчування, розважальним закладам, ТРЦ, кінотеатрам, театрам, закладам освіти (крім дитячих садочків і перших класів у школах), спортзалам, ринкам.

Однак працюватимуть банки, аптеки, заправки, ветеринарні магазини, всі продовольчі магазини.

Зазначимо, що наразі до «червоної» зони карантину потрапили ще дві області: Івано-Франківська та Чернівецька.

Нагадаємо, із 24 лютого в Україні почав діяти адаптивний карантин.