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    Як Covid-19 вплинув на показники смертності. Мер Івано-Франківська оприлюднив справжню статистику

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    В Івано-Франківській області із 22 лютого запроваджено жорсткий карантин - Як Covid-19 вплинув на показники смертності. Мер Івано-Франківська оприлюднив справжню статистику
    В Івано-Франківській області із 22 лютого запроваджено жорсткий карантин
    Фото з відкритих джерел

    Торік в Івано-Франківську померло 1 507 людей. Від коронавірусу – 133 особи

    Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків виклав статистичні дані щодо смертності в місті протягом 2018-2021 років. За цими даними, торік від коронавірусу померло 133 людини.

    «Смертність у Франківську в порівнянні з іншими роками! Ця статистика, яка проходить через муніципальну ритуальну службу. Нічого не приховуємо!», – написав він на своїй сторінці в мережі Facebook.

    Згідно з оприлюдненими даними, у 2018 році в місті померло 1 308 людей, у 2019 – 1 314, а торік – 1 507 людей. За минулий рік від короновірусу померло 133 людини. Водночас за поточний рік Covid-19 забрав 31 людину із загальної кількості померлих (263 особи).

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    Як Covid-19 вплинув на показники смертності. Мер Івано-Франківська оприлюднив справжню статистику
    Як Covid-19 вплинув на показники смертності. Мер Івано-Франківська оприлюднив справжню статистику
    Фото: Руслан Марцінків/Facebook

    Із понеділка, 22 лютого, в Івано-Франківській області запроваджено жорсткий карантин через черговий сплеск захворюваності на Covid-19. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, область «фактично палає від епідемії», адже кожної доби фіксується понад 500 нових випадків, причому тенденція іде до зростання.

    Задля того, аби розвантажити «ковідні» переповнені медичні заклади, на базі Богородчанської центральної районної лікарні було розгорнуто мобільний шпиталь Державної служби з надзвичайних ситуацій на 120 місць. Хворі поступають із середньою і важкою патологіями, нині 80% пацієнтів потребують кисню.

    Головний державний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук розповів про причини сплеску інфекції в області, про очікуваний старт вакцинації і стан хворих. За його словами, подвоїлася тривалість лікування пацієнтів із важкими формами.

    Міністерство охорони здоров'я вважає, що новий спалах коронавірусної хвороби в Івано-Франківській області почався з гірськолижного курорту Буковель.

    Наразі на гірськолижному курорті діють деякі заборони і карантинні обмеження. Проте до 12 березня працюватимуть траси, підйомники і готелі (зокрема з включеними сніданками). З обмеженнями обслуговуватимуть клієнтів кафе, бари і ресторани.

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    Теги: лікар статистика Івано-Франківськ хвороби карантин вакцинація Руслан Марцінків Буковель коронавірус
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