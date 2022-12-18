«ФІФА вже програла»: Twitter України відреагував на заборону виступу Зеленського
ФІФА отримала відповідь від Twitter-акаунта України
В офіційному Twitter України відреагували на фінальний матч Чемпіонату світу-2022 Аргентина – Франція.
Український Twitter розкритикував позицію ФІФА щодо відносин з Росією.
«Неважливо, хто сьогодні переможе. ФІФА вже програла», – йдеться в повідомленні.
Раніше з'явилося відеозвернення Зеленського, яке ФІФА заблокувала напередодні фіналу Чемпіонату світу-2022.
Також боксер Олександр Усик розповів, за кого вболіває у фіналі Чемпіонату світу.
Нагадаємо, нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, що фінальний матч чемпіонату світу в Катарі стане для нього фінальним і щодо виступів на Чемпіонатах світу.
Читайте також: Мессі встановив історичний рекорд чемпіонатів світу
Коментарі — 0