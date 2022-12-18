«ФІФА вже програла»: Twitter України відреагував на заборону виступу Зеленського

ФІФА отримала відповідь від Twitter-акаунта України

В офіційному Twitter України відреагували на фінальний матч Чемпіонату світу-2022 Аргентина – Франція.

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Український Twitter розкритикував позицію ФІФА щодо відносин з Росією.

«Неважливо, хто сьогодні переможе. ФІФА вже програла», – йдеться в повідомленні.

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Раніше з'явилося відеозвернення Зеленського, яке ФІФА заблокувала напередодні фіналу Чемпіонату світу-2022.

Також боксер Олександр Усик розповів, за кого вболіває у фіналі Чемпіонату світу.

Нагадаємо, нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, що фінальний матч чемпіонату світу в Катарі стане для нього фінальним і щодо виступів на Чемпіонатах світу.

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