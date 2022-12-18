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Зеленський привітав українських іудеїв із Ханукою

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський привітав українських іудеїв із Ханукою
Зеленський привітав українських іудеїв із Ханукою
фото: Офіс президента

Президент підкреслив, що зараз у запеклій боротьбі з ворогом український народ виборює своє право на життя

Президент Володимир Зеленський привітав іудеїв України зі святом Хануки. Вітання опубліковано на сайті глави держави.

«Прийміть щирі вітання зі святом Хануки – прадавнім символом відваги та нескореності духу. У цей святковий день в єврейських храмах і родинах традиційно запалюють свічки на ханукії на згадку про чудо, яке сталася в Єрусалимі понад дві тисячі років тому. Тоді, захищаючи своє право на свободу та незалежність, малочисельний загін маковеїв здобув упевнену перемогу над переважаючими силами ворога», – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що так і зараз у запеклій боротьбі з ворогом український народ виборює своє право на життя, свободу та демократичні цінності.

«Бажаю благополуччя кожній родині, міцного здоров'я, добра й переможного миру у спільному домі – Україні», – побажав глава держави.

Нагадаємо, свято Ханука, що не має фіксованої дати і щороку припадає на різні дні, у 2022 році настає увечері 18 грудня і триватиме до 26 грудня.

Це юдейське свято також називають «Святом восьми свічок» або «Святом вогнів». Головним його символом є світильник ханукія із запаленими вісьмома свічками. Сьогодні увечері запалюють першу свічку.

Теги: незалежність свято Володимир Зеленський

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